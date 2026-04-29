/'हलवा का शहर' के नाम से दुनिया में फेमस है राजस्थान का यह शहर, जहां मिलता है भारत का सबसे स्वाद हलवा!

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गुलाब हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे खास तौर पर दूध, मावा, घी और चीनी से तैयार किया जाता है. इसमें हल्की-सी गुलाब की खुशबू डालने के लिए गुलाब जल या गुलाब एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी खास हो जाता है. इसे धीमी आंच पर लगातार पकाया जाता है ताकि इसका रंग और स्वाद दोनों अच्छे बन सकें. कई जगहों पर इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, जिससे यह और रिच हो जाता है. गर्म या ठंडा, दोनों तरह से यह हलवा लोगों को खूब पसंद आता है.