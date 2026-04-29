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'हलवा का शहर' के नाम से दुनिया में फेमस है राजस्थान का यह शहर, जहां मिलता है भारत का सबसे स्वाद हलवा!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 29, 2026, 07:15 PM|Updated: Apr 29, 2026, 07:15 PM

Rajasthan Halwa City: गुलाब हलवा राजस्थान के पाली शहर की प्रसिद्ध मिठाई है, जो दूध, मावा, घी और गुलाब की खुशबू से बनती है. पाली में यह हलवा अपने खास स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है. यहां की पारंपरिक विधि और पुरानी दुकानें इसे और भी लोकप्रिय बनाती हैं.

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गुलाब हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे खास तौर पर दूध, मावा, घी और चीनी से तैयार किया जाता है. इसमें हल्की-सी गुलाब की खुशबू डालने के लिए गुलाब जल या गुलाब एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी खास हो जाता है. इसे धीमी आंच पर लगातार पकाया जाता है ताकि इसका रंग और स्वाद दोनों अच्छे बन सकें. कई जगहों पर इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, जिससे यह और रिच हो जाता है. गर्म या ठंडा, दोनों तरह से यह हलवा लोगों को खूब पसंद आता है.
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राजस्थान का पाली शहर अपने पारंपरिक गुलाब हलवा के लिए काफी जाना जाता है. पाली में यह मिठाई लंबे समय से स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. कहा जाता है कि पाली के हलवा की खासियत उसकी अलग खुशबू और मुलायम बनावट है, जो इसे दूसरे हलवों से अलग बनाती है.
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पाली में गुलाब हलवा की कई पुरानी दुकानें हैं, जहां इसे पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है. पाली में आज भी लोग त्योहारों और खास मौकों पर इस मिठाई को बड़े शौक से खरीदते और खाते हैं. यहां के स्थानीय बाजारों में इसकी अच्छी मांग देखने को मिलती है.
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स्थानीय लोगों के अनुसार पाली में बनने वाला गुलाब हलवा अपनी गुणवत्ता और ताजगी के लिए पहचाना जाता है. पाली में इसे बनाने की विधि पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसे आज भी काफी हद तक उसी तरह बनाए रखा गया है.
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पाली में आने वाले पर्यटक भी इस मिठाई का स्वाद जरूर लेते हैं. पाली का गुलाब हलवा शहर की पहचान बन चुका है और यहां की मिठाई संस्कृति को भी दर्शाता है.
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पाली में गुलाब हलवा सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि यहां की परंपरा और स्वाद की एक खास पहचान है. पाली में इसकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है और यह शहर के खाने-पीने की संस्कृति को और भी खास बनाता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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