क्यों कहलाता है पाली का यह मंदिर 'राजस्थान का अमरनाथ'?
Rajasthan Quiz: पाली स्थित परशुराम महादेव मंदिर को 'राजस्थान का अमरनाथ' कहते हैं. यह मंदिर 3600 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा में स्थित है, जिसका निर्माण परशुराम ने अपने फरसे से किया था. यहां पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियों का कठिन सफर तय करना पड़ता है.
Published: Dec 13, 2025, 09:46 AM IST | Updated: Dec 13, 2025, 09:46 AM IST
1/6
Rajasthan Ka Amarnath: Parshuram Mahadev Pali
1/6
पाली और राजसमंद जिले की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों में स्थित परशुराम महादेव मंदिर को स्थानीय लोग 'राजस्थान का अमरनाथ' कहते हैं. एक प्राकृतिक गुफा के भीतर बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी पहचान एक रोचक पौराणिक कथा से जुड़ी है.
2/6
Rajasthan Ka Amarnath: Parshuram Mahadev Pali
2/6
मान्यता है कि त्रेता युग में, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने अपनी प्रसिद्ध कुल्हाड़ी (फरसे) से एक विशाल चट्टान को काटकर इस गुफा का निर्माण किया था. गुफा में आकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. कथाओं के अनुसार, महादेव को प्रसन्न करके ही परशुराम ने अमरत्व का वरदान और अपना प्रसिद्ध दिव्य फरसा प्राप्त किया था.