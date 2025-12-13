क्यों कहलाता है पाली का यह मंदिर 'राजस्थान का अमरनाथ'?

मान्यता है कि त्रेता युग में, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने अपनी प्रसिद्ध कुल्हाड़ी (फरसे) से एक विशाल चट्टान को काटकर इस गुफा का निर्माण किया था. गुफा में आकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. कथाओं के अनुसार, महादेव को प्रसन्न करके ही परशुराम ने अमरत्व का वरदान और अपना प्रसिद्ध दिव्य फरसा प्राप्त किया था.