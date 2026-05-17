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क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह पर बनी है दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी! देखें ये फोटोज

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 17, 2026, 04:40 PM|Updated: May 17, 2026, 04:40 PM

Do You Know: राजस्थान के दौसा में स्थित चांद बावड़ी सिर्फ एक जलस्रोत नहीं, बल्कि 1200 साल पुराना इंजीनियरिंग चमत्कार है. 13 मंजिल और 3500 सीढ़ियों वाली यह बावड़ी गर्मी में नेचुरल AC की तरह काम करती है.

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राजस्थान की मरुधरा अपने भीतर न जाने कितने ही ऐतिहासिक राज, अकल्पनीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग के ऐसे चमत्कार समेटे हुए है, जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान भी दांतों तले उंगलियां दबा लेता है. जब बात राजस्थान की सबसे बेहतरीन और रहस्यमयी जगहों की आती है, तो जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक बसे दौसा जिले के आभानेरी गांव का नाम शीर्ष पर आता है. यहीं स्थित है चांद बावड़ी, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे गहरी, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन बावड़ियों में से एक है.यह एक ऐसा वास्तुशिल्प अजूबा है, जहां जल संरक्षण को केवल जरूरत नहीं, बल्कि कला और प्रतिभा के एक अद्भुत संगम में बदल दिया गया है.
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निकुंभ वंश के राजा चंदा का इतिहास और 13 मंजिला भूलभुलैया8वीं से 9वीं शताब्दी के कालखंड में निर्मित यह बावड़ी लगभग 1200 साल पुरानी है.इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के प्रतापी राजा चंदा द्वारा करवाया गया था, जिनके नाम पर इसका नाम 'चांद बावड़ी' पड़ा.लगभग 100 फीट (30 मीटर) गहरी इस बावड़ी की बनावट एक उल्टे पिरामिड के आकार में है. इसमें कुल 13 मंजिलें हैं, जिनमें नीचे पानी के तल तक जाने के लिए 3,500 बेहद सटीक ज्यामितीय सीढ़ियां बनाई गई हैं. इसकी समरूपता और बनावट ऐसी है कि यह एक खूबसूरत भूलभुलैया जैसी नजर आती है, जिसमें छाया और रोशनी का मनमोहक खेल हर पल देखने को मिलता है.
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बाहर से 6°C ठंडा रहता है तल का तापमानप्राचीन भारतीय शिल्पकारों और इंजीनियरों की दूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह बावड़ी मरुस्थल की भीषण गर्मी में भी एक नेचुरल एसी (AC) की तरह काम करती थी.बावड़ी के बिल्कुल निचले तल पर बहने वाली हवा की सतह का तापमान हमेशा बाहर के सामान्य वातावरण से लगभग ठंडा बना रहता है. पुराने जमाने में जब राजस्थान में सूरज आग उगलता था, तब राजा-महाराजा और आम जनता भीषण गर्मी से राहत पाने और सुकून के कुछ पल बिताने के लिए इसी शाश्वत शांति की शरण में आते थे.
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बता दें कि अपनी सम्मोहक भव्यता और अनूठी सीढ़ियों के कारण चांद बावड़ी वैश्विक सिनेमा के लिए भी एक पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बन चुकी है. वहीं हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'द डार्क नाइट राइजेस' (The Dark Knight Rises) में जब 'बैटमैन' (क्रिस्टियन बेल) एक खूंखार भूमिगत जेल की भूलभुलैया से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उस जेल के दृश्य और सीढ़ियां इसी चांद बावड़ी की भव्य वास्तुकला से प्रेरित थीं और कुछ हिस्सों को यहां दर्शाया गया था. इसके अलावा कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो चुकी है.
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चांद बावड़ी के ठीक बगल में ही 10वीं शताब्दी का ऐतिहासिक हर्षत माता का प्राचीन मंदिर स्थित है, जो अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है. यह मुख्य जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-21) से मात्र 10 किलोमीटर अंदर स्थित है. राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसकी दूरी लगभग 95 किलोमीटर है, जिससे यह एक परफेक्ट 'वन-डे वीकेंड गेटवे' बन जाता है. सैलानियों के लिए यह स्थल सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुला रहता है. सुबह की पहली किरण और ढलते सूरज के वक्त इसकी सीढ़ियों पर पड़ने वाली परछाईं को देखना बेहद जादुई अनुभव होता है.
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दौसा के आभानेरी में स्थित 8वीं सदी की चांद बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी सीढ़ीदार बावड़ियों में से एक है। 13 मंजिला इस ऐतिहासिक अजूबे में 3,500 ज्यामितीय सीढ़ियां हैं, जो प्राचीन जल संरक्षण इंजीनियरिंग और कला का बेजोड़ उदाहरण पेश करती हैं.
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