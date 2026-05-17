/क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह पर बनी है दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी! देखें ये फोटोज

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राजस्थान की मरुधरा अपने भीतर न जाने कितने ही ऐतिहासिक राज, अकल्पनीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग के ऐसे चमत्कार समेटे हुए है, जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान भी दांतों तले उंगलियां दबा लेता है. जब बात राजस्थान की सबसे बेहतरीन और रहस्यमयी जगहों की आती है, तो जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक बसे दौसा जिले के आभानेरी गांव का नाम शीर्ष पर आता है. यहीं स्थित है चांद बावड़ी, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे गहरी, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन बावड़ियों में से एक है.यह एक ऐसा वास्तुशिल्प अजूबा है, जहां जल संरक्षण को केवल जरूरत नहीं, बल्कि कला और प्रतिभा के एक अद्भुत संगम में बदल दिया गया है.