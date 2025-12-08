क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मार्केट में ₹50 से शुरू होते हैं स्टील के बर्तन!
Rajasthan Cheapest Utensil Market: राजस्थान में सस्ते बर्तनों के लिए जयपुर (जौहरी बाज़ार थोक), जोधपुर (सरदार मार्केट) और उदयपुर (हाथीपोल बाज़ार) प्रमुख हैं. सबसे अच्छी कीमत के लिए थोक विक्रेताओं से खरीदारी करें और मोल-भाव अवश्य करें.
Published: Dec 08, 2025, 01:55 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 01:55 PM IST
क्या आप भी अपनी रसोई के लिए अच्छी क्वालिटी के बर्तन किफायती दामों में खरीदना चाहते हैं? तो राजस्थान न केवल अपने ऐतिहासिक किलों के लिए, बल्कि अपने थोक बाजारों के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आप कपड़ों और ज्वेलरी के साथ-साथ सबसे सस्ते बर्तन भी खरीद सकते हैं.
राजस्थान में सबसे सस्ते बर्तनों की खरीदारी के लिए आपको मुख्य रूप से बड़े शहरों के थोक बाजारों खरीददारी जरूर करनी चाहिए-