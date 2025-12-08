Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मार्केट में ₹50 से शुरू होते हैं स्टील के बर्तन!

Rajasthan Cheapest Utensil Market: राजस्थान में सस्ते बर्तनों के लिए जयपुर (जौहरी बाज़ार थोक), जोधपुर (सरदार मार्केट) और उदयपुर (हाथीपोल बाज़ार) प्रमुख हैं. सबसे अच्छी कीमत के लिए थोक विक्रेताओं से खरीदारी करें और मोल-भाव अवश्य करें.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 08, 2025, 01:55 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 01:55 PM IST
1/7

Cheapest utensil market Rajasthan

Cheapest utensil market Rajasthan1/7
क्या आप भी अपनी रसोई के लिए अच्छी क्वालिटी के बर्तन किफायती दामों में खरीदना चाहते हैं? तो राजस्थान न केवल अपने ऐतिहासिक किलों के लिए, बल्कि अपने थोक बाजारों के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आप कपड़ों और ज्वेलरी के साथ-साथ सबसे सस्ते बर्तन भी खरीद सकते हैं.
2/7

Cheapest utensil market Rajasthan

Cheapest utensil market Rajasthan2/7
राजस्थान में सबसे सस्ते बर्तनों की खरीदारी के लिए आपको मुख्य रूप से बड़े शहरों के थोक बाजारों खरीददारी जरूर करनी चाहिए-