/क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में बनता है सबसे शानदार गुड़?

Do You Know: व्यावसायिक रूप से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान में शुद्ध व 100 किस्मों के ऑर्गेनिक गुड़ के सबसे बड़े उत्पादक हैं. वहीं, पारंपरिक स्वाद और 'हर घर कोल्हू' के जीवंत अनुभव के लिए बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे और चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण क्षेत्र सबसे मशहूर हैं.
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राजस्थान का हर शहर अपनी किसी न किसी खास पहचान, शिल्पकला या स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है. लेकिन जब बात सर्दियों की दस्तक के साथ मुंह में घुल जाने वाली देसी गुड़ की मिठास की हो, तो राजस्थान के कुछ चुनिंदा जिलों का नाम सबसे ऊपर आता है.
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वैसे तो व्यावसायिक रूप से श्रीगंगानगर को गुड़ का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन पारंपरिक स्वाद, शुद्धता और 'हर घर कोल्हू' वाले अनूठे नजारे के लिए बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण इलाके अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं.आइए जानते हैं मरुधरा के उन कोनों के बारे में, जहां की हवाओं में भी गुड़ की सोंधी खुशबू महकती है.
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यदि आप सर्दियों के दिनों में बांसवाड़ा से उदयपुर मुख्य मार्ग (बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे) से गुजरें, तो आपको सड़क के दोनों ओर एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. इस मार्ग पर स्थित बड़लिया, ईसरवाला, चांदाखेड़ी और सुंदनी जैसे गांवों के लगभग हर किसान परिवार का अपना पारंपरिक कोल्हू है.
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किसान खेतों से ताजा गन्ना काटकर लाते हैं, कोल्हू से रस निकालते हैं और बड़े-बड़े कड़ाहों में पारंपरिक पद्धतियों से बिल्कुल शुद्ध देसी गुड़ तैयार करते हैं. सड़क किनारे लगातार उठते धुएं और गुड़ की महक के कारण इस पूरे रूट को स्थानीय लोग 'गुड़ की मिठास वाला मार्ग' भी कहते हैं. यहां राहगीर गाड़ी रोककर सीधे कड़ाहे से गरमा-गरम शुद्ध गुड़ खरीदना पसंद करते हैं.
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उत्तरी राजस्थान के ये दो जिले गन्ने की बंपर पैदावार और आधुनिक-पारंपरिक गुड़ उद्योग का सबसे बड़ा गढ़ हैं. श्रीगंगानगर (करणपुर क्षेत्र)-यहां के किसान अपने खेतों में विशेष किस्म का गन्ना उगाते हैं. बिना किसी हानिकारक केमिकल या कृत्रिम रंग के, बिल्कुल जैविक और पारंपरिक तरीके से गुड़ तैयार करने के लिए करणपुर क्षेत्र पूरे उत्तर भारत में विख्यात है.
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हनुमानगढ़ के किसान और लोकल प्रोसेसिंग प्लांट गुड़ को न्यूट्रिशन से भरपूर बनाने के लिए उसमें कई तरह के देसी प्रयोग करते हैं. यहां मूंगफली, सौंफ, अजवाइन, सोंठ और ड्राई फ्रूट्स की ब्लेंडिंग के साथ लगभग 100 से अधिक प्रकार के वैरायटी वाले गुड़ उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनकी मांग विदेशों तक है.
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मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ जिला अपने पूर्णतः रसायन-मुक्त गुड़ उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है.यहां के किसान गुड़ को साफ करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल या हाइड्रो का इस्तेमाल नहीं करते. इसके बजाय, गन्ने के रस की अशुद्धियों को निकालने के लिए जंगली भिंडी की जड़ों के रस (चिपचिपा पदार्थ) का उपयोग किया जाता है. यह प्राचीन और प्राकृतिक तरीका गुड़ को बेहद पौष्टिक, साफ और औषधीय गुणों से भरपूर बनाता है.