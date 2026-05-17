/क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में बनता है सबसे शानदार गुड़?

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मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ जिला अपने पूर्णतः रसायन-मुक्त गुड़ उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है.यहां के किसान गुड़ को साफ करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल या हाइड्रो का इस्तेमाल नहीं करते. इसके बजाय, गन्ने के रस की अशुद्धियों को निकालने के लिए जंगली भिंडी की जड़ों के रस (चिपचिपा पदार्थ) का उपयोग किया जाता है. यह प्राचीन और प्राकृतिक तरीका गुड़ को बेहद पौष्टिक, साफ और औषधीय गुणों से भरपूर बनाता है.