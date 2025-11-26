क्या आपने देखा है पानी पर टिका यह शाही महल? खूबसूरती ऐसी कि जीत लेगा आपका दिल

राजस्थान की स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल है डूंगरपुर का बादल महल, जो गैप सागर झील के शांत तट पर स्थित है और दूर से देखने पर किसी सपने दृश्य जैसा प्रतीत होता है. अपनी वास्तुकला के जटिल डिज़ाइन और कलात्मक आलेखनों के लिए प्रसिद्ध यह महल, राजपूत और मुगल शैलियों के अद्भुत नजारे को दिखाती है.