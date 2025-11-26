क्या आपने देखा है पानी पर टिका यह शाही महल? खूबसूरती ऐसी कि जीत लेगा आपका दिल
Do You know: डूंगरपुर का बादल महल, गैप सागर झील तट पर स्थित राजपूत-मुगल शैली का अद्भुत नमूना है. महाराज पुंजराज द्वारा निर्मित यह महल शाही मेहमानों के लिए बना था और अब यहाँ राजा-महाराजाओं के अस्त्र-शस्त्र का संग्रह है.
Published: Nov 26, 2025, 11:03 AM IST | Updated: Nov 26, 2025, 11:49 AM IST
Badal Mahal Dungarpur
राजस्थान की स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल है डूंगरपुर का बादल महल, जो गैप सागर झील के शांत तट पर स्थित है और दूर से देखने पर किसी सपने दृश्य जैसा प्रतीत होता है. अपनी वास्तुकला के जटिल डिज़ाइन और कलात्मक आलेखनों के लिए प्रसिद्ध यह महल, राजपूत और मुगल शैलियों के अद्भुत नजारे को दिखाती है.
राजस्थान भारत का एक उत्तर-पश्चिमी राज्य है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य किलों और महलों, रंगीन परंपराओं और थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार के लिए विश्व प्रसिद्ध है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां पर एक ऐसा शाही महल भी है जो पानी में तैर रहा है! आइए जानते हैं इसके बारे में