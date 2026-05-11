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Do you know: राजस्थान का चमत्कारी शिवधाम, बालेश्वर महादेव जहां हर मनोकामना होती है पूर्ण!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 11, 2026, 08:39 AM|Updated: May 11, 2026, 08:39 AM

Do you know: नीमकाथाना के बालेश्वर महादेव धाम में अरावली की वादियों के बीच स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है. यहां भगवान शिव के बालरूप की पूजा होती है. सावन में अमर कुण्ड और हरियाली से घिरे इस प्राचीन मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं.

Baleshwar Mahadev Neemkathana1/6
आज सोमवार का दिन है, और महादेव के भक्तों के लिए नीमकाथाना के बालेश्वर महादेव धाम से बेहतर कोई आध्यात्मिक गंतव्य नहीं हो सकता. राजस्थान के तंवरावाटी अंचल में अरावली की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यह धाम न केवल एक प्रमुख तीर्थस्थल है, बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.
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बता दें कि नीमकाथाना जिला मुख्यालय से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बालेश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता यहां का विशाल शिवलिंग है.
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लोकमान्यता है कि यहां महादेव स्वयं धरती का सीना चीरकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इन्हें स्वयंभू कहा जाता है. मान्यता के अनुसार यह विशाल शिवलिंग हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाना जाता है.
Baleshwar Mahadev Neemkathana4/6
मन्दिर के पास बने कुण्ड को 'अमर कुण्ड' कहा जाता है, जिसका जल भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है.यहां पर दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं.
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सावन के महीने में बालेश्वर धाम का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है. चारों ओर की पहाड़ियां हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं, जिससे यह तीर्थधाम किसी प्राकृतिक जन्नत जैसा महसूस होता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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