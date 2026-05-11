/Do you know: राजस्थान का चमत्कारी शिवधाम, बालेश्वर महादेव जहां हर मनोकामना होती है पूर्ण!

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आज सोमवार का दिन है, और महादेव के भक्तों के लिए नीमकाथाना के बालेश्वर महादेव धाम से बेहतर कोई आध्यात्मिक गंतव्य नहीं हो सकता. राजस्थान के तंवरावाटी अंचल में अरावली की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यह धाम न केवल एक प्रमुख तीर्थस्थल है, बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.