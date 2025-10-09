क्या आप जानते हैं राजस्थान में कौन कर सकता है घूमर
Ghoomar Dance: घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है. त्योहारों पर विवाहित महिलाएं 'लूर' और कन्याएं 'झूमरिया' करती हैं. रंगीन घाघरे इस सांस्कृतिक नृत्य की विशिष्ट पहचान हैं.
Published: Oct 09, 2025, 01:01 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 01:01 PM IST
घूमर
घूमर राजस्थान का एक अत्यंत सुंदर और पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे वहां की संस्कृति और पहचान का प्रतीक माना जाता है. यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें रंग-बिरंगे घाघरे पहनकर गोल घेरे में धीमी और लयबद्ध गति से चक्कर लगाए जाते हैं.
केवल महिलाएं
घूमर नृत्य करने की अनुमति केवल महिलाओं को होती है. यह नृत्य महिलाओं के समूह द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुषों की भागीदारी नहीं होती है.