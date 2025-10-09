क्या आप जानते हैं राजस्थान में कौन कर सकता है घूमर

घूमर राजस्थान का एक अत्यंत सुंदर और पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे वहां की संस्कृति और पहचान का प्रतीक माना जाता है. यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें रंग-बिरंगे घाघरे पहनकर गोल घेरे में धीमी और लयबद्ध गति से चक्कर लगाए जाते हैं.