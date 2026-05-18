/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये 900 साल पुराना मंदिर, जहां पाताल से जुड़ा है शिवलिंग!

Do You Know: सवाई माधोपुर के शिवाड़ में स्थित 900 साल पुराना घुश्मेश्वर महादेव मंदिर देश का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है. सुषमा की अनन्य भक्ति से प्रकट हुए भोलेनाथ के इस पाताल से जुड़े शिवलिंग के दर्शन करने सावन में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं.
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राजस्थान की वीरधरा न केवल अपने किलों और महलों के लिए, बल्कि सदियों पुराने चमत्कारी और भव्य मंदिरों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है. इसी पावन मरुधरा के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है-'श्री घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर'. सवाई माधोपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर शिवाड़ कस्बे में स्थित यह धाम भगवान शिव के देश भर में फैले पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम (12वां) ज्योतिर्लिंग माना जाता है.
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यदि आप भी महादेव के अनन्य भक्त हैं,तो जीवन में एक बार इस पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जरूर जाएं. आइए जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर के बारे में-
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घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और करुणा की एक मिसाल है.पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में देवगिरि पर्वत के समीप सुधर्मा नामक एक धार्मिक ब्राह्मण रहते थे. संतान सुख न मिलने के कारण समाज के तानों से व्यथित होकर उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर उनकी छोटी बहन सुषमा (जिन्हें कई कथाओं में घुश्मा भी कहा गया है) से विवाह किया.
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बता दें कि सुषमा भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थीं. शिव कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई. समय के साथ जब बेटा बड़ा हुआ, तो सुधर्मा के मन में ईर्ष्या की अग्नि धधक उठी. पुत्र मोह और जलन में अंधा होकर सुधर्मा ने एक रात उस बालक की हत्या कर दी और शव को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां सुषमा रोज मिट्टी के शिवलिंग विसर्जित करती थीं.
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अगले दिन पुत्र की मृत्यु और रक्तरंजित शव को देखकर पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन शिव भक्ति में लीन सुषमा विचलित नहीं हुईं. उन्होंने हमेशा की तरह शिव आराधना की. उनकी इस अचल भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने न सिर्फ उनके पुत्र को दोबारा जीवित कर दिया, बल्कि पापी सुधर्मा को दंड देने के लिए त्रिशूल उठा लिया.दयालु सुषमा ने भगवान शिव के पैर पकड़ लिए और अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना करते हुए कहा, "हे प्रभु! आप केवल उनकी बुद्धि शुद्ध कर दें." सुषमा की इस निश्छल दयालुता से द्रवित होकर शिवजी ने कहा, "आज से मैं तुम्हारे (घुश्मा/सुषमा) नाम से ही हमेशा के लिए इस स्थान पर निवास करूंगा." तब से यह तीर्थ 'घुश्मेश्वर' कहलाया.
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शिवाड़ का वर्तमान मंदिर परिसर तकरीबन 900 वर्ष पुराना माना जाता है, हालांकि इसका आध्यात्मिक अस्तित्व आदिकाल से है. मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह सीधे पाताल लोक से जुड़ा हुआ है.आदिकाल से चले आ रहे इस तीर्थ का विशेष महात्म्य महर्षि वेदव्यास ने पुराणों और उपनिषदों में भी विस्तार से दर्ज किया है.
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यूं तो साल भर यहां देश के कोने-कोने से शिवभक्त आते हैं, लेकिन श्रावण मास (सावन) के दौरान यहां का नजारा देखने लायक होता है.सावन के महीने में यहां पूरे एक माह तक भव्य 'श्रावण महोत्सव' का आयोजन किया जाता है. दूर-दराज से आने वाले लाखों कांवड़िए और श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, और सुख-समृद्धि तथा परिवार की कुशलक्षेम की कामना के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं.
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