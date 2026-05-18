/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये 900 साल पुराना मंदिर, जहां पाताल से जुड़ा है शिवलिंग!

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अगले दिन पुत्र की मृत्यु और रक्तरंजित शव को देखकर पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन शिव भक्ति में लीन सुषमा विचलित नहीं हुईं. उन्होंने हमेशा की तरह शिव आराधना की. उनकी इस अचल भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने न सिर्फ उनके पुत्र को दोबारा जीवित कर दिया, बल्कि पापी सुधर्मा को दंड देने के लिए त्रिशूल उठा लिया.दयालु सुषमा ने भगवान शिव के पैर पकड़ लिए और अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना करते हुए कहा, "हे प्रभु! आप केवल उनकी बुद्धि शुद्ध कर दें." सुषमा की इस निश्छल दयालुता से द्रवित होकर शिवजी ने कहा, "आज से मैं तुम्हारे (घुश्मा/सुषमा) नाम से ही हमेशा के लिए इस स्थान पर निवास करूंगा." तब से यह तीर्थ 'घुश्मेश्वर' कहलाया.