/राजस्थान की 50 डिग्री की गर्मी में भी छिपा है करोड़ों का खेल! फ्री बिजली के साथ होगी लाखों की बचत

8 /8

Rajasthan Solar Panel सबसे खास बात यह है कि सोलर पैनल साफ करने में इस्तेमाल होने वाला पानी भी नीचे लगे पौधों और फसलों के काम आ सकता है. यानी पानी की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राजस्थान के लोग इस दिशा में कदम बढ़ाएं तो यह राज्य सिर्फ गर्म रेगिस्तान नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बन सकता है.