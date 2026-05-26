/राजस्थान की 50 डिग्री की गर्मी में भी छिपा है करोड़ों का खेल! फ्री बिजली के साथ होगी लाखों की बचत

Rajasthan Solar Panel: राजस्थान में बढ़ती गर्मी और 50 डिग्री तक पहुंचते तापमान के बीच रूफटॉप सोलर और टेरेस गार्डनिंग मॉडल बड़ा समाधान बन सकता है. इससे घर ठंडे रहेंगे, बिजली बिल घटेगा, अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई होगी और पानी की भी बचत होगी.
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राजस्थान इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. कई जिलों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में पारा 50 डिग्री तक जाने की आशंका भी जताई जा रही है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है. दिन के साथ-साथ रातों में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही.
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हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनौती को एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है. जिस धूप और गर्मी को लोग परेशानी मान रहे हैं, वही राजस्थान के लिए कमाई और ऊर्जा का बड़ा जरिया बन सकती है. इसके लिए जरूरत है सस्टेनेबल और स्मार्ट प्लान अपनाने की.
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सरकार पहले से बड़े-बड़े सोलर प्लांट लगा रही है, लेकिन अब आम लोग भी अपने घर की छत को छोटा “स्मार्ट पावर हाउस” बना सकते हैं. इसके लिए रूफटॉप सोलर और टेरेस गार्डनिंग का हाइब्रिड मॉडल अपनाने की सलाह दी जा रही है. खास बात यह है कि इसमें पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
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इस मॉडल के तहत सोलर पैनल्स को छत से करीब 7 से 8 फीट ऊपर स्ट्रक्चर बनाकर लगाया जाएगा. इससे नीचे की पूरी जगह खाली और छायादार रहेगी. इस छांव में लोग गमलों में सब्जियां, औषधीय पौधे और ठंडी हवा देने वाले पौधे आसानी से उगा सकेंगे.
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विशेषज्ञों के मुताबिक ऊपर सोलर पैनल और नीचे पौधों की यह डबल लेयर घर की छत को सीधे गर्म होने से बचाएगी. इससे घर के अंदर का तापमान करीब 5 से 7 डिग्री तक कम हो सकता है. जब घर ठंडा रहेगा तो एसी और कूलर कम चलेंगे, जिससे बिजली का खर्च भी काफी घट जाएगा.
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इसके साथ ही सोलर पैनल से बनने वाली बिजली घर का करंट बिल लगभग शून्य कर सकती है. अगर जरूरत से ज्यादा बिजली बने तो उसे सरकार को बेचकर हर महीने अतिरिक्त कमाई भी की जा सकती है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इस पूरे सेटअप पर सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है.
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ग्रामीण इलाकों और खेतों में भी इसी तरह की तकनीक अपनाई जा सकती है. “एग्रो-वाल्टाइक्स” मॉडल में फसलों के ऊपर ऊंचाई पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं. इससे तेज धूप में फसलें खराब होने से बचती हैं और मिट्टी में नमी बनी रहने से सिंचाई के पानी की 30 से 40 प्रतिशत तक बचत हो सकती है.
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सबसे खास बात यह है कि सोलर पैनल साफ करने में इस्तेमाल होने वाला पानी भी नीचे लगे पौधों और फसलों के काम आ सकता है. यानी पानी की एक-एक बूंद का सही इस्तेमाल होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर राजस्थान के लोग इस दिशा में कदम बढ़ाएं तो यह राज्य सिर्फ गर्म रेगिस्तान नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बन सकता है.