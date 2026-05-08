/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ऐसा शहर जो अपने परफ्यूम के लिए है मशहूर!

Rajasthan Quiz: जहां एक ओर यह बावन घाटों और ब्रह्मा जी के इकलौते मंदिर के लिए करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर 'गुलाब उद्योग' ने इसे औद्योगिक दृष्टि से भी एक बड़ा केंद्र बना दिया है.
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तीर्थनगरी पुष्कर को अब तक आप केवल ब्रह्मा मंदिर और पवित्र झील के लिए जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शहर दुनिया भर में 'सुगंध' का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है? आज पुष्कर का गुलाब और यहां का इत्र दुबई के परफ्यूम और कन्नौज के इत्र को कड़ी टक्कर दे रहा है.
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पुष्कर अपनी उच्च गुणवत्ता वाले देशी गुलाबों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां के गुलाबों में खुशबू की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनका निर्यात न केवल भारत में, बल्कि भारी मात्रा में अरब देशों और दुबई को किया जाता है.
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आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुष्कर में सालाना भारत के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में सबसे अधिक गुलाब उगाए जाते हैं. यहां से गुलाब का इत्र, शुद्ध गुलाब जल, और विश्व प्रसिद्ध गुलकंद का बड़े स्तर पर निर्यात होता है.
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पुष्कर का इत्र अपनी खास पहचान इसलिए बना रहा है क्योंकि इसे आज भी पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है. बता दें कि यहां के इत्र में किसी भी हानिकारक रसायन का प्रयोग नहीं होता.
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यहां का 'पुष्कर इवनिंग इत्र' न केवल ताजगी देता है, बल्कि इसमें चंदन और बारिश के बाद भीगी मिट्टी जैसी सौंधी खुशबू का एक अद्भुत संयोजन होता है. अपनी अलग खुशबू के कारण यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बना चुका है और अब सीधे तौर पर कन्नौज और दुबई के इत्रों के साथ मुकाबले में है.
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510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पुष्कर तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है. यहां की जलवायु और मिट्टी इन खास देशी गुलाबों के लिए वरदान साबित होती है.
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