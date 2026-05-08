/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ऐसा शहर जो अपने परफ्यूम के लिए है मशहूर!

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तीर्थनगरी पुष्कर को अब तक आप केवल ब्रह्मा मंदिर और पवित्र झील के लिए जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शहर दुनिया भर में 'सुगंध' का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है? आज पुष्कर का गुलाब और यहां का इत्र दुबई के परफ्यूम और कन्नौज के इत्र को कड़ी टक्कर दे रहा है.