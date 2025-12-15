Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?

Sikar News: आज हम आपको राजस्थान के उस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के लोग भारी मात्रा में चकला-बेलन बनाते हैं. ऐसे में इस गांव को 'चकला-बेलन' गांव के नाम से जानने लगे. इस गांव के लोग चकला-बेलन बना कर मोटा रुपया कमा रहे हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Dec 15, 2025, 02:01 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 02:01 PM IST
1/7

Rajasthan Ka chakla belan gaon kaha hain

Rajasthan Ka chakla belan gaon kaha hain1/7
राजस्थान के सीकर जिले एक गांव में लोग आज भी अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं. इस गांव का नाम सांगरवा है, जो 200 साल पहले बसाया गया था. इस गांव को पारंपरिक हुनरमंदों का गढ़ कहते हैं. यहां रहने वाले लोगों का मेन बिजनेस चकला और बेलन है, जो हर भारत की रसोई का जरूरी हिस्सा है.
2/7

Rajasthan Ka chakla belan gaon kaha hain

Rajasthan Ka chakla belan gaon kaha hain2/7
कहा जाता है कि इस गांव के लोग शुरू से ही चकला और बेलन बनाने का काम कर रहे है, जब से ये गांव बसा है. इस गांव के चकला और बेलन पूरे देश में जाने जाते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज भी चकला और बेलन बनाने का ही काम करते थे, जो आज भी उनकी युवा पीड़ी जिंदा रखे हुए है.