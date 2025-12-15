क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां है 'चकला-बेलन' गांव ?
Sikar News: आज हम आपको राजस्थान के उस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के लोग भारी मात्रा में चकला-बेलन बनाते हैं. ऐसे में इस गांव को 'चकला-बेलन' गांव के नाम से जानने लगे. इस गांव के लोग चकला-बेलन बना कर मोटा रुपया कमा रहे हैं.
Published: Dec 15, 2025, 02:01 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 02:01 PM IST
राजस्थान के सीकर जिले एक गांव में लोग आज भी अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं. इस गांव का नाम सांगरवा है, जो 200 साल पहले बसाया गया था. इस गांव को पारंपरिक हुनरमंदों का गढ़ कहते हैं. यहां रहने वाले लोगों का मेन बिजनेस चकला और बेलन है, जो हर भारत की रसोई का जरूरी हिस्सा है.
कहा जाता है कि इस गांव के लोग शुरू से ही चकला और बेलन बनाने का काम कर रहे है, जब से ये गांव बसा है. इस गांव के चकला और बेलन पूरे देश में जाने जाते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज भी चकला और बेलन बनाने का ही काम करते थे, जो आज भी उनकी युवा पीड़ी जिंदा रखे हुए है.