कहा जाता है कि इस गांव के लोग शुरू से ही चकला और बेलन बनाने का काम कर रहे है, जब से ये गांव बसा है. इस गांव के चकला और बेलन पूरे देश में जाने जाते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज भी चकला और बेलन बनाने का ही काम करते थे, जो आज भी उनकी युवा पीड़ी जिंदा रखे हुए है.