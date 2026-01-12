राजस्थान में कहां-कहां छिपा है सोना? जवाब कर देगा आपको भी हैरान!

भारत में सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि निवेश की सुरक्षा और 'स्त्री-धन' का सबसे बड़ा प्रतीक है. जहां एक ओर कर्नाटक अपनी सक्रिय खदानों (कोलार और हुट्टी) के कारण देश का 90% सोना उत्पादन करता है, वहीं भूगर्भीय सर्वेक्षणों ने अब राजस्थान को भारत के अगले बड़े गोल्ड हब के रूप में पहचान दी है. बिहार (44%) के बाद राजस्थान (25%) देश का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला राज्य बन चुका है.