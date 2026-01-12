राजस्थान में कहां-कहां छिपा है सोना? जवाब कर देगा आपको भी हैरान!
Rajasthan Quiz: राजस्थान 25% स्वर्ण भंडार के साथ देश में दूसरे स्थान पर है. बांसवाड़ा का भूकिया-जगपुरा सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के कारण फिलहाल 1.50 लाख करोड़ के इस सोने का खनन अधर में लटका है.
Published: Jan 12, 2026, 11:35 AM IST | Updated: Jan 12, 2026, 11:35 AM IST
भारत में सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि निवेश की सुरक्षा और 'स्त्री-धन' का सबसे बड़ा प्रतीक है. जहां एक ओर कर्नाटक अपनी सक्रिय खदानों (कोलार और हुट्टी) के कारण देश का 90% सोना उत्पादन करता है, वहीं भूगर्भीय सर्वेक्षणों ने अब राजस्थान को भारत के अगले बड़े गोल्ड हब के रूप में पहचान दी है. बिहार (44%) के बाद राजस्थान (25%) देश का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला राज्य बन चुका है.
राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच 18 से ज्यादा गोल्ड ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं. प्रमुख क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है. बांसवाड़ा (स्वर्ण नगरी), यहां सबसे अधिक 12 ब्लॉक हैं. भूकिया-जगपुरा और कांकरिया-गारा क्षेत्र देश की सबसे बड़ी खदान बनने की क्षमता रखते हैं.