क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह कस्बा कहलाता है 'जूती वाला गांव'?

जयपुर जिले के पास स्थित किशनगढ़-रेनवाल एक ऐसा गांव है, जहां कदम-कदम पर कारीगरों की कला बसती है. यह छोटा सा कस्बा आज पूरे प्रदेश में “जूती वाला गांव” के नाम से जाना जाता है. वजह साफ है यहां की पारंपरिक जूती, जिसे लोग मोजरी के नाम से भी जानते हैं, पीढ़ियों से इस गांव की पहचान बनी हुई है. मिट्टी की खुशबू और शिल्प की खूबसूरती यहां एक साथ बसती है.