क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह कस्बा कहलाता है 'जूती वाला गांव'?

Rajasthan Quiz: किशनगढ़-रेनवाल, जयपुर के पास 'जूती वाला गांव' स्थित है. जहां 50 से अधिक परिवार पीढ़ियों से पारंपरिक मोजरी बनाते हैं. 2024-25 में यह कला जीवंत है. यहां पर बनी जूतियां दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक जाती हैं.

Published: Nov 23, 2025, 12:29 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 12:29 PM IST
जयपुर जिले के पास स्थित किशनगढ़-रेनवाल एक ऐसा गांव है, जहां कदम-कदम पर कारीगरों की कला बसती है. यह छोटा सा कस्बा आज पूरे प्रदेश में “जूती वाला गांव” के नाम से जाना जाता है. वजह साफ है यहां की पारंपरिक जूती, जिसे लोग मोजरी के नाम से भी जानते हैं, पीढ़ियों से इस गांव की पहचान बनी हुई है. मिट्टी की खुशबू और शिल्प की खूबसूरती यहां एक साथ बसती है.
इस गांव में लगभग पचास से ज्यादा परिवार ऐसे हैं, जिनका जीवन पूरी तरह जूती बनाने के काम पर टिका है. घरों की छतों पर धूप में सूखती चमड़े की शीटें, आंगन में बैठकर हाथ से की जाने वाली सिलाई और छोटे बच्चों का बुजुर्गों के पास बैठकर हुनर सीखना यह सब यहां के रोजमर्रा के दृश्य हैं. हर कदम पर ऐसा लगता है मानो पूरा गांव एक बड़ा उत्पादन केंद्र हो.