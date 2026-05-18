/क्या आप जानते है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, जहां तपती गर्मियों में भी चलती हैं ठंडी हवाएं!

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माउंट आबू के केंद्र में स्थित नक्की झील को इस हिल स्टेशन का दिल कहा जाता है. चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों और घनी हरियाली से घिरी यह झील पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है.शाम के वक्त जब ढलते सूरज की किरणें पानी की सतह पर तैरती हैं, तब आकाश के बदलते रंग नक्की झील को बेहद जादुई बना देते हैं. झील के किनारे बोटिंग का आनंद लेना, ठंडी हवाओं के बीच वहां के खूबसूरत कैफे और छोटी-छोटी स्थानीय दुकानों पर समय बिताना एक बेहद सुकून भरा अनुभव है.