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क्या आप जानते है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, जहां तपती गर्मियों में भी चलती हैं ठंडी हवाएं!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 18, 2026, 12:13 PM|Updated: May 18, 2026, 12:13 PM

Rajasthan Tourism: राजस्थान का नाम जेहन में आते ही विशाल मरुस्थल, तपता सूरज, धोरों की धरती और भव्य किलों की तस्वीरें उभर आती हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजसी ठाठ-बाठ और शुष्क भूमि वाले इस राज्य के पास अपना एक बेहद खूबसूरत, ठंडा और इकलौता हिल स्टेशन भी है, जिसे 'माउंट आबू' (Mount Abu) के नाम से जाना जाता है.

Mount Abu hill station1/8
अरावली की दुर्गम और हरी-भरी पहाड़ियों की गोद में बसा माउंट आबू, राजस्थान के आम परिदृश्य से बिल्कुल जुदा है. जहां राज्य के बाकी हिस्से गर्मियों में आग उगलते हैं, वहीं यह छिपा हुआ ठिकाना झीलों, प्राचीन मंदिरों, हरी-भरी वादियों और सदाबहार सुहावने मौसम का एक जादुई संगम पेश करता है.
Mount Abu hill station2/8
माउंट आबू का तापमान राजस्थान के मैदानी इलाकों की तुलना में काफी कम और सुहावना रहता है, जो इसे गर्मियों के चरम समय में भी सैर-सपाटे के लिए सबसे आदर्श और ठंडा डेस्टिनेशन बनाता है. ताजी हवा, धीमी रफ्तार वाली जिंदगी और शांत वातावरण परिवारों, जोड़ों और अकेले सफर करने वाले बैकपैकर्स को मानसिक सुकून और ताजगी से भर देता है.
Mount Abu hill station3/8
माउंट आबू सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी अपने भीतर समेटे हुए है. सफेद संगमरमर से तराशा गया विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण है. इसकी दीवारों और खंभों पर की गई बारीक व जटिल नक्काशी प्राचीन भारतीय उत्कृष्ट शिल्प कौशल का वो जीता-जागता सबूत है, जिसे देखकर दुनिया भर के पर्यटक दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं.
Mount Abu hill station4/8
एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित अर्बुदा देवी का मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है. हालांकि यहां तक पहुंचने की चढ़ाई थोड़ी मेहनत भरी है, लेकिन शीर्ष पर पहुंचने के बाद जो पूरी घाटी का मनोरम नजारा दिखता है, वह सारी थकान को पल भर में दूर कर देता है.
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माउंट आबू के केंद्र में स्थित नक्की झील को इस हिल स्टेशन का दिल कहा जाता है. चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों और घनी हरियाली से घिरी यह झील पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है.शाम के वक्त जब ढलते सूरज की किरणें पानी की सतह पर तैरती हैं, तब आकाश के बदलते रंग नक्की झील को बेहद जादुई बना देते हैं. झील के किनारे बोटिंग का आनंद लेना, ठंडी हवाओं के बीच वहां के खूबसूरत कैफे और छोटी-छोटी स्थानीय दुकानों पर समय बिताना एक बेहद सुकून भरा अनुभव है.
Mount Abu hill station6/8
प्रकृति प्रेमियों के लिए माउंट आबू में सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट जैसी जगहें किसी वरदान से कम नहीं हैं. ऊंचे पहाड़ों के छोर पर खड़े होकर जब आप वादियों और गहरी घाटियों को देखते हैं, तो ठंडी हवा के झोंके आपको छूकर गुजरते हैं. यहां का सूर्यास्त इतना सम्मोहक होता है कि ऐसा लगता है मानो वक्त कुछ पलों के लिए ठहर गया हो.
Mount Abu hill station7/8
नक्की झील में शांत पानी और ठंडी हवाओं के बीच नौका विहार का लुत्फ उठाएं.राजसी हस्तशिल्प , राजस्थानी पारंपरिक सामान और अनूठे स्मृति चिन्ह खरीदने के साथ-साथ स्थानीय लजीज व्यंजनों का स्वाद लें. पहाड़ों के पीछे छिपते सूरज और आसमान में बिखरते रंगों के साक्षी बनें.
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यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो जंगल के खूबसूरत रास्तों पर छोटी-छोटी ट्रेकिंग और आसान वॉक आपको प्रकृति के और करीब ले जाएगी.अरावली की पहाड़ियों में बसा माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है. गर्मियों में भी ठंडी हवाओं, हरी-भरी वादियों, नक्की झील में बोटिंग और दिलवाड़ा मंदिर की अद्भुत संगमरमर नक्काशी के कारण यह पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग जैसा है.
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