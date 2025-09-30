Zee Rajasthan
mobile app

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर है 'पहाड़ों की नगरी', क्यों है यह इतना खास?

Trending Quiz: डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, प्रकृति और इतिहास का एक अनूठा संगम है. यह शहर सोम-माही नदियों के संगम और पहाड़ियों से घिरा है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है. 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 30, 2025, 03:36 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 03:38 PM IST
1/9

Trending Quiz

Trending Quiz1/9
राजस्थान, भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक ऐसा राज्य है जो अपनी जीवंत संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. इसे 'राजाओं की भूमि' भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजपूत राजाओं और महाराजाओं ने सदियों तक शासन किया.
2/9

पहाड़ों की नगरी

पहाड़ों की नगरी2/9
इन सब विशेषताओं के बावजूद, क्या आप जानते हैं ? कि यहां पर एक ऐसी जगह भी है जिसे पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह--