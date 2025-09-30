क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर है 'पहाड़ों की नगरी', क्यों है यह इतना खास?

राजस्थान, भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक ऐसा राज्य है जो अपनी जीवंत संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. इसे 'राजाओं की भूमि' भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजपूत राजाओं और महाराजाओं ने सदियों तक शासन किया.