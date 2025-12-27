Do You Know: राजस्थान का सबसे बड़ा शनिधाम, जहां कुंड के तेल से दूर होते हैं रोग!
Rajasthan Quiz: चित्तौड़गढ़ के कपासन स्थित शनि महाराज आली का मंदिर राजस्थान का सबसे बड़ा शनिधाम है. 150 साल पुराने इस मंदिर में 64 फीट तक गहरे तेल के कुंड हैं. मान्यता है कि यहां अर्पित तेल से चर्म रोग ठीक होते हैं.
Published: Dec 27, 2025
राजस्थान अपनी अटूट आस्था और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. इन्हीं आस्था केंद्रों में से एक है चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में स्थित श्री शनि महाराज आली का मंदिर. यह न केवल राजस्थान का सबसे बड़ा शनिधाम माना जाता है, बल्कि यहां की अनूठी परंपराएं और चमत्कारिक मान्यताएं इसे देशभर के भक्तों के लिए विशेष बनाती हैं.
कपासन के पास स्थित यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना है. मेवाड़, मारवाड़ और मालवा अंचल के लोगों के लिए यह परम आस्था का केंद्र है. प्राचीन काल में इस स्थान को कालभैरव के नाम से भी जाना जाता था. सांवरिया सेठ मंदिर से मात्र 30 किमी की दूरी पर स्थित होने के कारण, जो भी भक्त सांवरिया जी के दर्शन के लिए आते हैं, वे शनि महाराज की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलते.