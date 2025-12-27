Do You Know: राजस्थान का सबसे बड़ा शनिधाम, जहां कुंड के तेल से दूर होते हैं रोग!

कपासन के पास स्थित यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना है. मेवाड़, मारवाड़ और मालवा अंचल के लोगों के लिए यह परम आस्था का केंद्र है. प्राचीन काल में इस स्थान को कालभैरव के नाम से भी जाना जाता था. सांवरिया सेठ मंदिर से मात्र 30 किमी की दूरी पर स्थित होने के कारण, जो भी भक्त सांवरिया जी के दर्शन के लिए आते हैं, वे शनि महाराज की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलते.