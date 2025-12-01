क्या आप जानते हैं? राजस्थान में कहां आ रहे सबसे ज्यादा सैलानी घूमने, आंकड़े घूमा देगें आपका सर
Rajasthan Quiz: एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पर्यटन में ऐतिहासिक उछाल आया. अजमेर (आस्था) और चित्तौड़गढ़ (विरासत) घरेलू पर्यटकों में टॉप पर रहे, जबकि जयपुर (6.21 लाख) और जैसलमेर (1.61 लाख) में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पहुंचे.
Published: Dec 01, 2025, 05:54 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 05:54 PM IST
राजस्थान में पर्यटन उद्योग साल 2024 में जबरदस्त उछाल पर है. ताज़ा सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो दर्शाते हैं कि घरेलू और विदेशी पर्यटकों-दोनों की संख्या में 2023 की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है. इस वृद्धि ने राजस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ ट्रैवल स्पॉट में फिर से स्थापित कर दिया है.
पर्यटकों की संख्या के मामले में अजमेर ने सबको पीछे छोड़ दिया है. 2024 में यहां 2,25,89,808 घरेलू पर्यटक आए, जो इसे शीर्ष स्थान पर रखते हैं. इस रिकॉर्ड भीड़ का मुख्य कारण ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह और विश्व प्रसिद्ध पुष्कर की धार्मिक आस्था है.