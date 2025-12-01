क्या आप जानते हैं? राजस्थान में कहां आ रहे सबसे ज्यादा सैलानी घूमने, आंकड़े घूमा देगें आपका सर

राजस्थान में पर्यटन उद्योग साल 2024 में जबरदस्त उछाल पर है. ताज़ा सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो दर्शाते हैं कि घरेलू और विदेशी पर्यटकों-दोनों की संख्या में 2023 की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है. इस वृद्धि ने राजस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ ट्रैवल स्पॉट में फिर से स्थापित कर दिया है.