क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में कांच पर सोना चढ़ा देते हैं लोग ?

Published: Dec 13, 2025, 10:37 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 10:37 PM IST
राजस्थान अपने इतिहास और हस्तकला के लिए सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है. ऐतिहासिक किलों से लेकर यहां अद्भुत नक्कासी वाले महलों तक दुनियाभर में मशहूर है. राजस्थान लोगों के घूमने का पहला पसंद भी माना जाता है. यहां आकर लोग बेहतर अनुभव महसूस करते हैं.
राजस्थान की संस्कृत से लेकर यहां के लोगों का पहनावा और रहन-सहन लोगों को खूब भाता है. राजस्थान के लोग कारीगिरी में भी खूब मशहूर हैं. आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे, जहां पर लोग कांच पर सोना चढ़ा देतें हैं.