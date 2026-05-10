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क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है 'इमरती का अड्डा'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 10, 2026, 08:10 PM|Updated: May 10, 2026, 08:10 PM

Rajasthan News: राजस्थान धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के साथ पारंपरिक स्वाद के लिए भी पहचान रखता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे जिले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको 'इमरती का अड्डा' कहा जाता है. 
 

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राजस्थान के करौली जिले को पारंपरिक स्वाद के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. ऐसे में खास स्वादों में इस जिले को 'इमरती का अड्डा' भी कहा जाता है. ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की भी पहली पसंद इमरती बन गया है.
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इसके चलते यहां सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों की भीड़ देखने को मिलती है. गर्मागर्म इमरती की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लाती है. जिले की पुरानी गलियों में स्थित यह मिठाई की दुकानें अपने पारंपरिक स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं.
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यहां इमरती खास देसी घी में बनाई जाती है, जिससे इसका स्वाद चार गुणा बढ़ जाता है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से रसीली इमरती का स्वाद लोगों को अपनी और खींच लाता है.
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यहां त्योहारों और शादी समारोहों में इमरती की खास मांग रहती है. साथ ही दीपावली, होली और तीज जैसे त्योहारों पर दुकान के बाहर भारी भीड़ देखी जाती है. सबसे खास बात यह है कि यहां आने वाले पर्यटक भी करौली दर्शन के साथ इमरती खाने आते हैं.
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करौली जिले में सुबह चाय और गर्म इमरती के साथ लोगों की बैठकी भी लगती है, जहां शहर की राजनीति, सामाजिक मुद्दों और रोजमर्रा की चर्चाएं होती हैं.
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करौली धार्मिक नगरी के रूप में फेमस के साथ जिला स्वाद के लिए पहचान रखता है. लोगों का कहना है कि जिस तरह आगरा पेठे और बीकानेर भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह करौली की इमरती भी अपनी अलग पहचान रखती है.
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