/क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है 'इमरती का अड्डा'?

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यहां त्योहारों और शादी समारोहों में इमरती की खास मांग रहती है. साथ ही दीपावली, होली और तीज जैसे त्योहारों पर दुकान के बाहर भारी भीड़ देखी जाती है. सबसे खास बात यह है कि यहां आने वाले पर्यटक भी करौली दर्शन के साथ इमरती खाने आते हैं.