/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर, जहां होती है तीन आंखों वाले गणेश जी की पूजा

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हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन यहां दर्शन और पूजा-अर्चना करना भक्तों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी होता है. इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि यहां न केवल स्थानीय लोग, बल्कि देश-विदेश से भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.