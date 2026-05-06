/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर, जहां होती है तीन आंखों वाले गणेश जी की पूजा

Rajasthan famous Mandir: सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान का प्रमुख आस्था केंद्र है. यहां गणेश जी की तीन आंखों की पूजा होती है. हर साल भाद्रपद चतुर्थी को लगने वाले मेले में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं.
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अगर आप इस गर्मी की छुट्टियों में किसी शांत और आध्यात्मिक स्थान की तलाश में हैं, तो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपकी पहली पसंद होना चाहिए. यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक महत्ता बल्कि अपने ऐतिहासिक परिवेश के लिए भी विश्व विख्यात है.
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रणथंभौर किले की ऊंचाइयों पर स्थित यह मंदिर भगवान गणेश के अनूठे स्वरूप को समर्पित है.यहां भगवान गणेश की तीन आंखों (त्रिनेत्र) की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक मानी जाती हैं.
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हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन यहां दर्शन और पूजा-अर्चना करना भक्तों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी होता है. इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि यहां न केवल स्थानीय लोग, बल्कि देश-विदेश से भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
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यह मंदिर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक रणथंभौर दुर्ग के भीतर स्थित है.हर साल गणेश चतुर्थी (भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी) के अवसर पर यहां एक विशाल मेला आयोजित होता है.
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मंदिर में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख देशी और विदेशी पर्यटक एवं श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं. अगर आप भी राजस्थान में हैं या राजस्थान जा रहें हैं तो इस प्रसिद्ध मंदिर में एक बार दर्शन करने जरूर जाएं.
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मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है. श्रद्धालुओं को जयपुर-सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर स्थित सवाई माधोपुर जंक्शन पर उतरना होता है. रेलवे स्टेशन के बाहर ही जीप, टैक्सी और ऑटो जैसे वाहन हर समय उपलब्ध रहते हैं, जो आपको सीधे मंदिर के द्वार तक पहुंचाते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.