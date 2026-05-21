/राजस्थान की धरती में छिपा ‘भविष्य का खजाना’, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत, चीन को देगा टक्कर!

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Rajasthan Rare Earth Minerals रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे खास खनिज होते हैं जिनका इस्तेमाल आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा होता है. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मिसाइल सिस्टम, सोलर पैनल, कंप्यूटर चिप, विंड टर्बाइन और स्पेस टेक्नोलॉजी तक में इनकी जरूरत पड़ती है. इन्हें “रेयर” इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य खनिजों की तरह हर जगह बड़ी मात्रा में नहीं मिलते. दुनिया में इन खनिजों पर लंबे समय से चीन का दबदबा माना जाता है, इसलिए भारत अब अपने भंडार विकसित करने पर तेजी से काम कर रहा है.