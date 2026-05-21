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राजस्थान की धरती में छिपा ‘भविष्य का खजाना’, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत, चीन को देगा टक्कर!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 21, 2026, 04:47 PM|Updated: May 21, 2026, 04:47 PM

Rare Earth Minerals Rajasthan: राजस्थान के बालोतरा और बाड़मेर क्षेत्र में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार मिले हैं. सरकार ने कई ब्लॉकों को नीलामी सूची में शामिल किया है. इन खनिजों का उपयोग मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है.

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Rajasthan Rare Earth Minerals

रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे खास खनिज होते हैं जिनका इस्तेमाल आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा होता है. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मिसाइल सिस्टम, सोलर पैनल, कंप्यूटर चिप, विंड टर्बाइन और स्पेस टेक्नोलॉजी तक में इनकी जरूरत पड़ती है. इन्हें “रेयर” इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य खनिजों की तरह हर जगह बड़ी मात्रा में नहीं मिलते. दुनिया में इन खनिजों पर लंबे समय से चीन का दबदबा माना जाता है, इसलिए भारत अब अपने भंडार विकसित करने पर तेजी से काम कर रहा है.
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राजस्थान भी अब रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में अहम राज्य बनकर उभर रहा है. केंद्र सरकार और भूवैज्ञानिक एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के कई इलाकों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार मिल सकते हैं. खास तौर पर बालोतरा और बाड़मेर क्षेत्र इन दिनों चर्चा में हैं. सरकार इन क्षेत्रों को कमर्शियल माइनिंग के लिए तैयार कर रही है, ताकि निजी कंपनियां यहां खनन और प्रोसेसिंग शुरू कर सकें.
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माइन्स मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में “Bhati Kheda REE Block” नाम से दर्ज क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा में है. यह इलाका बालोतरा जिले में आता है. यहां सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स की ग्रेनाइट चट्टानों के भीतर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने की पुष्टि हुई है. सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस ब्लॉक में G2 स्तर यानी एडवांस एक्सप्लोरेशन का काम पूरा हो चुका है. इसके बाद इस क्षेत्र को नीलामी सूची में शामिल किया गया है.
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इसके अलावा सिणधरी और बायतू इलाके के कमथाई, दांदली और साम्पा मांजी क्षेत्र भी काफी अहम माने जा रहे हैं. इन क्षेत्रों की शुरुआती खोज परमाणु खनिज निदेशालय यानी AMD ने की थी. यहां कार्बोनेटाइट चट्टानों में लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं. इनमें लैंथेनम और सेरियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र में होता है. विशेषज्ञों के मुताबिक यहां का खनिज ग्रेड काफी अच्छा माना जा रहा है.
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बायतू क्षेत्र के नोसर और मेघवालों की ढाणी इलाके में भी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी GSI ने जांच की है. फील्ड रिपोर्ट्स के अनुसार यहां सामान्य से ज्यादा रेडियोधर्मिता और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के संकेत मिले हैं. इलाके में मैपिंग और सैंपलिंग का काम पूरा किया जा चुका है. हालांकि इन क्षेत्रों में अभी विस्तृत खनन शुरू नहीं हुआ है.
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मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान के इन क्षेत्रों, खासकर बालोतरा और सीकर बेल्ट में करीब 83.59 मिलियन टन रेयर अर्थ संसाधनों का अनुमान लगाया गया है. हालांकि यह “रिसोर्स” आंकड़ा है, यानी जमीन में मौजूद संभावित भंडार का अनुमान. वास्तविक खनन और उत्पादन शुरू होने के बाद ही इसकी व्यावसायिक क्षमता पूरी तरह साफ हो पाएगी.
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सरकार इन ब्लॉकों की नीलामी इसलिए भी तेजी से करना चाहती है क्योंकि भारत अभी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर राजस्थान में बड़े स्तर पर खनन शुरू होता है तो इससे देश को डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और स्पेस सेक्टर में मजबूती मिलेगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्योगों को भी बड़ा फायदा हो सकता है.
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