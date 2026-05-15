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पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 15, 2026, 08:38 PM|Updated: May 15, 2026, 08:38 PM

Rajasthan Petrol Diesel Rates: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम देश में सबसे ज्यादा बने हुए हैं. पेट्रोल पर 29.04% और डीजल पर 17.30% वैट के साथ रोड सेस भी वसूला जा रहा है. दिल्ली, यूपी, गुजरात और हरियाणा के मुकाबले राजस्थान में ईंधन काफी महंगा मिल रहा है.

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राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल के दाम आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं. प्रदेश में पेट्रोल करीब 108 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.26 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान ऐसा राज्य है, जहां पेट्रोल-डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है. यही वजह है कि यहां ईंधन की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं.
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राजस्थान में पेट्रोल पर 29.04 फीसदी वैट लगाया जा रहा है, जबकि डीजल पर 17.30 फीसदी वैट वसूला जाता है. इसके अलावा सरकार पेट्रोल पर 1.50 रुपये और डीजल पर 1.75 रुपये प्रति लीटर रोड सेस भी ले रही है. टैक्स और सेस के कारण आम आदमी को हर लीटर पर ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है. खासकर बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल-डीजल के दाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं.
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अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो राजस्थान में पेट्रोल-डीजल काफी महंगा मिल रहा है. दिल्ली में पेट्रोल 97.99 रुपये और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर है. वहां पेट्रोल पर 19.40 फीसदी और डीजल पर 16.75 फीसदी वैट लगाया जा रहा है. इसी तरह हरियाणा में पेट्रोल 98.64 रुपये और डीजल 91.10 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जहां दोनों पर 18.20 फीसदी वैट है.
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उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान से कम हैं. यूपी में पेट्रोल 97.21 रुपये और डीजल 90.48 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहां पेट्रोल पर 19.36 फीसदी और डीजल पर 17.08 फीसदी वैट लगाया जाता है. गुजरात की बात करें तो वहां पेट्रोल 97.49 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 93.26 रुपये में मिल रहा है. गुजरात में टैक्स भी राजस्थान के मुकाबले काफी कम है.
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पंजाब में भी लोगों को राजस्थान के मुकाबले राहत मिल रही है. पंजाब में पेट्रोल 101.34 रुपये और डीजल 91.11 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहां पेट्रोल पर 16.58 फीसदी और डीजल पर 13.10 फीसदी वैट लगाया जा रहा है. वहीं मध्य प्रदेश में देश के सबसे महंगे पेट्रोल-डीजल में गिनती होती है. वहां पेट्रोल 109.84 रुपये और डीजल 95.04 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है.
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राजस्थान में लगातार ऊंचे टैक्स और रोड सेस के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. ट्रांसपोर्ट महंगा होने से खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतें भी प्रभावित हो रही हैं. ऐसे में लोग सरकार से टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि ईंधन के दाम कुछ कम हो सकें.
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