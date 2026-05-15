/पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

Rajasthan Petrol Diesel Rates: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम देश में सबसे ज्यादा बने हुए हैं. पेट्रोल पर 29.04% और डीजल पर 17.30% वैट के साथ रोड सेस भी वसूला जा रहा है. दिल्ली, यूपी, गुजरात और हरियाणा के मुकाबले राजस्थान में ईंधन काफी महंगा मिल रहा है.