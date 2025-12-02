Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? गुम फोन मिनटों में ब्लॉक होगा-वो भी बिना IMEI नंबर याद किए!

Rajasthan Quiz: साइबर फ्रॉड रोकने के लिए 'संचार साथी' ऐप अब हर नए मोबाइल में प्री-इंस्टॉल्ड होगा. यह खोए हुए फोन को बिना IMEI के ब्लॉक कर सकता है. राजस्थान के लाखों लोगों को इससे मोबाइल चोरी और धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 02, 2025, 10:42 AM IST | Updated: Dec 02, 2025, 10:42 AM IST
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने सभी मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे अब से भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले हर नए स्मार्टफोन पर 'संचार साथी' ऐप को प्री-इंस्टॉल (पहले से स्थापित) करें.
यह पोर्टल, जिसे मई 2023 में लॉन्च किया गया था, अब तक लाखों लोगों की मदद कर चुका है और राजस्थान के निवासियों के लिए भी यह एक शक्तिशाली सुरक्षा उपकरण साबित होगा.