क्या आप जानते हैं? गुम फोन मिनटों में ब्लॉक होगा-वो भी बिना IMEI नंबर याद किए!

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने सभी मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे अब से भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले हर नए स्मार्टफोन पर 'संचार साथी' ऐप को प्री-इंस्टॉल (पहले से स्थापित) करें.