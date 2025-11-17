क्या आपने देखा है 1300 साल पुराना राजस्थान का शिव मंदिर, खासियत जान रह जाएंगे दंग?

2/9

झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर (जिसे चंद्रमोली मंदिर भी कहते हैं) न केवल एक पवित्र धार्मिक स्थल है, बल्कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दिनांकित मंदिर होने का गौरव भी रखता है. इस मंदिर पर स्पष्ट रूप से 689 ईस्वी की तिथि अंकित है, जिससे यह इतिहास प्रेमियों और श्रद्धालुओं के लिए घूमने के लिए एक बेहतरीन स्थान बन जाता है.