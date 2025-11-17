Zee Rajasthan
क्या आपने देखा है 1300 साल पुराना राजस्थान का शिव मंदिर, खासियत जान रह जाएंगे दंग?

Rajasthan temple: झालावाड़ का शीतलेश्वर महादेव मंदिर (689 ईस्वी) राजस्थान का पहला दिनांकित प्राचीन शिव मंदिर है. चंद्रभागा नदी तट पर स्थित यह अर्द्धनारीश्वर मंदिर, महामारू शैली और लकुलीश संप्रदाय से जुड़ाव के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है.

Published: Nov 17, 2025, 09:37 AM IST | Updated: Nov 17, 2025, 09:37 AM IST
राजस्थान के झालावाड़ जिले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जो लगभग 1300 साल पुराना माना जाता है, क्या आपने देखा है?
झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित शीतलेश्वर महादेव मंदिर (जिसे चंद्रमोली मंदिर भी कहते हैं) न केवल एक पवित्र धार्मिक स्थल है, बल्कि यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दिनांकित मंदिर होने का गौरव भी रखता है. इस मंदिर पर स्पष्ट रूप से 689 ईस्वी की तिथि अंकित है, जिससे यह इतिहास प्रेमियों और श्रद्धालुओं के लिए घूमने के लिए एक बेहतरीन स्थान बन जाता है.