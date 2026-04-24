/राजस्थान के किसानों के लिए फायदे का सौदा, इस गर्मी अपने खेतों में कर लें ये काम, अगली फसल में सोना उगलेगी मिट्टी!

Rajasthan Farmers Agriculture Tips: राजस्थान में अप्रैल से जून के बीच पड़ने वाली भीषण गर्मी में खेतों की गहरी जुताई करने से मिट्टी प्राकृतिक रूप से कीटों, रोगों और खरपतवारों से मुक्त हो जाती है, जिससे अगली फसल अधिक स्वस्थ और उत्पादक होती है.
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राजस्थान में अप्रैल से जून के बीच पड़ने वाली भीषण गर्मी सिर्फ तपती धूप का मौसम नहीं है, बल्कि किसानों के लिए खेती सुधारने का सुनहरा अवसर भी है. इस समय की जाने वाली गहरी जुताई (Deep Ploughing) से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और फसल की पैदावार में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है.
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कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, गर्मियों में खेत की 9 से 12 इंच गहरी जुताई करने से मिट्टी प्राकृतिक रूप से कीटों, रोगों और खरपतवारों से मुक्त हो जाती है, जिससे अगली फसल अधिक स्वस्थ और उत्पादक होती है.
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गहरी जुताई वह प्रक्रिया है जिसमें खेत की मिट्टी को 9 से 12 इंच तक गहराई में पलटा जाता है. यह काम आमतौर पर गर्मियों में किया जाता है, जब खेत सूखे और गर्म होते हैं.
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इस प्रक्रिया में पुरानी जड़ें और फसल अवशेष ऊपर आ जाते हैं. मिट्टी में छिपे कीट और लार्वा तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं. इसके साथ ही जमीन की संरचना भी बेहतर होती है.
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गहरी जुताई से मिट्टी के अंदर मौजूद हानिकारक कीड़े, अंडे और लार्वा गर्मी में नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसानों को रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करने की जरूरत कम हो जाती है. साथ ही गहरी जुताई से खरपतवारों की जड़ें सूख जाती हैं, जिससे अगली फसल में घास-फूस बहुत कम उगते हैं.
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इसके अलावा पुरानी फसल के अवशेष मिट्टी में मिलकर ह्यूमस (Humus) बनाते हैं, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है. गहरी जुताई से भुरभुरी मिट्टी बारिश के पानी को आसानी से सोख लेती है, जिससे जल संरक्षण बेहतर होता है. मिट्टी के नीचे की परत ऊपर आने से ऑक्सीजन बढ़ती है और पौधों के लिए पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं.
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गहरी जुताई के लिए सबसे सही समय रबी फसल कटाई के बाद अप्रैल से मई के बीच होती है, जब तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच होता है. अगर आपके खेत का ढलान पूर्व-पश्चिम है, तो जुताई उत्तर-दक्षिण दिशा में करें. इससे बारिश का पानी खेत में बेहतर तरीके से रुकता है.
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हर साल गहरी जुताई करना जरूरी नहीं होता है. 2 से 3 साल में कम से कम एक बार खेतों की गहरी जुताई जरूर करवाएं. मिट्टी की नमी और मौसम को ध्यान में रखकर ही जुताई करवाएं.
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गर्मी के मौसम में गहरी जुताई किसानों के लिए एक बेहद प्रभावी कृषि तकनीक है, जो न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारती है, बल्कि फसल उत्पादन भी बढ़ाती है. सही समय और सही तरीके से की गई गहरी जुताई किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा दिला सकती है.