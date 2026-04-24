/राजस्थान के किसानों के लिए फायदे का सौदा, इस गर्मी अपने खेतों में कर लें ये काम, अगली फसल में सोना उगलेगी मिट्टी!

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इसके अलावा पुरानी फसल के अवशेष मिट्टी में मिलकर ह्यूमस (Humus) बनाते हैं, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है. गहरी जुताई से भुरभुरी मिट्टी बारिश के पानी को आसानी से सोख लेती है, जिससे जल संरक्षण बेहतर होता है. मिट्टी के नीचे की परत ऊपर आने से ऑक्सीजन बढ़ती है और पौधों के लिए पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं.