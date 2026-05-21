/Do You Know: अरावली की चोटी पर बसी मां चामुंडा की चमत्कारी पीठ; देशभर से दर्शन करने आते हैं लाखों श्रद्धालु

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Sundha Mata Temple Jalore सुंधा माता के प्रति मारवाड़ अंचल के लोगों की तो गहरी आस्था है ही, साथ ही भौगोलिक रूप से गुजरात सीमा के नजदीक होने के कारण पड़ोसी राज्य गुजरात से भी हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां मन्नतें मांगने और माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि के दौरान तो यहां का माहौल पूरी तरह उत्सवपूर्ण हो जाता है. पहाड़ों के बीच मां के जयकारों की गूंज और भक्तों का उमड़ता सैलाब देखते ही बनता है.