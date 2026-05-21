/Do You Know: अरावली की चोटी पर बसी मां चामुंडा की चमत्कारी पीठ; देशभर से दर्शन करने आते हैं लाखों श्रद्धालु

Do You Know: जालौर का 900 वर्ष पुराना सुंधा माता मंदिर अरावली पर्वत पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. राजस्थान के पहले रोपवे और दिलवाड़ा जैसी मार्बल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध इस धाम में राजस्थान और गुजरात से लाखों श्रद्धालु आते हैं.
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Sundha Mata Temple Jalore
राजस्थान की मरुधरा न सिर्फ अपने किलों और रेगिस्तान के लिए जानी जाती है, बल्कि अरावली की ऊंची-ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में छिपे कई अलौकिक और प्राचीन मंदिर भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. इन्हीं में से एक बेहद सुप्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल है जालौर जिले का 'सुंधा माता मंदिर'.
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Sundha Mata Temple Jalore
जालौर जिला मुख्यालय से करीब 105 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के सुंधा पर्वत पर स्थापित यह धाम समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. प्रकृति की गोद में बने इस पावन धाम में मां चामुंडा साक्षात सुंधा माता के रूप में विराजमान हैं.
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Sundha Mata Temple Jalore
सुंधा पर्वत पर बने इस भव्य मंदिर का इतिहास और बनावट अपने आप में बेहद अनूठी है. स्थानीय इतिहास के अनुसार, इस सिद्ध पीठ की स्थापना करीब 900 वर्ष पूर्व की गई थी. तब से लेकर आज तक देवी चामुंडा के भक्तों के लिए यह स्थान परम श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है.
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मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है. इसके स्तंभों (खंभों) पर उकेरी गई बारीक और खूबसूरत कलाकृति को देखकर सैलानियों को माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर की याद आ जाती है.पहाड़ी पर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, जो कि राजस्थान का पहला रोपवे भी माना जाता है.
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जब श्रद्धालु रोपवे के जरिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो खिड़की से अरावली की हरी-भरी पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम और भव्य नजारा मन मोह लेता है. चारों तरफ पसरी शांति और पहाड़ों को छूती ठंडी हवाएं सफर को यादगार बना देती हैं.
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सुंधा माता के प्रति मारवाड़ अंचल के लोगों की तो गहरी आस्था है ही, साथ ही भौगोलिक रूप से गुजरात सीमा के नजदीक होने के कारण पड़ोसी राज्य गुजरात से भी हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां मन्नतें मांगने और माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि के दौरान तो यहां का माहौल पूरी तरह उत्सवपूर्ण हो जाता है. पहाड़ों के बीच मां के जयकारों की गूंज और भक्तों का उमड़ता सैलाब देखते ही बनता है.
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यदि आप भी इस शांत और मनमोहक धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो यहां पहुंचना बेहद आसान है.मंदिर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन भीनमाल (35 किमी) और मोदरान है. इन स्टेशनों से मंदिर के लिए नियमित बसें और निजी टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं.जालौर मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 105 किमी है. यह मार्ग राजस्थान और गुजरात के प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग के जरिए बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.