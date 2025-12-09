अगर में घर में आ जाएं तेंदुआ... ऐसे बचा सकते हैं आपनी जान!

यदि आपके घर में तेंदुआ घुस आएं तो घबराए नहीं और ना ही शोर मचाए क्योंकि ऐसा करने से तेंदुआ डर सकता है और हमला कर सकता है. शांत रहते हुए धीरे-धीरे पीछे हट जाएं और तुरंत खुद को सुरक्षित कमरे में बंद कर लें.