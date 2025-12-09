अगर में घर में आ जाएं तेंदुआ... ऐसे बचा सकते हैं आपनी जान!

Published: Dec 09, 2025, 04:39 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 04:39 PM IST
1/6
leopard attack in rajasthan
1/6
यदि आपके घर में तेंदुआ घुस आएं तो घबराए नहीं और ना ही शोर मचाए क्योंकि ऐसा करने से तेंदुआ डर सकता है और हमला कर सकता है. शांत रहते हुए धीरे-धीरे पीछे हट जाएं और तुरंत खुद को सुरक्षित कमरे में बंद कर लें.
2/6
leopard attack in rajasthan
2/6
सबसे पहले बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें. ध्यान रखें कि घर के जिस जगह तेंदुआ दिखे, उसे हिस्से को तुरंत बंद कर दें, जिससे वो बाकी जगहों पर ना जा सकें.