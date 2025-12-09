Zee Rajasthan
अगर में घर में आ जाएं तेंदुआ... ऐसे बचा सकते हैं आपनी जान!

Rajasthan News: राजस्थान में शहरों में आवासीय क्षेत्र में तेंदुआ आना आजकल आम सी बात हो गई है. हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं. ऐसे में अगर घर में तेंदुआ आ जाए तो जानें क्या करें.

Published: Dec 09, 2025, 04:39 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 04:39 PM IST
यदि आपके घर में तेंदुआ घुस आएं तो घबराए नहीं और ना ही शोर मचाए क्योंकि ऐसा करने से तेंदुआ डर सकता है और हमला कर सकता है. शांत रहते हुए धीरे-धीरे पीछे हट जाएं और तुरंत खुद को सुरक्षित कमरे में बंद कर लें.
सबसे पहले बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें. ध्यान रखें कि घर के जिस जगह तेंदुआ दिखे, उसे हिस्से को तुरंत बंद कर दें, जिससे वो बाकी जगहों पर ना जा सकें.