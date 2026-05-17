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क्या आप जानते हैं राजस्थान के ये गायें देती हैं गर्मियों में सबसे ज्यादा दूध? पूरे भारत में है इनकी भारी मांग!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 17, 2026, 03:39 PM|Updated: May 17, 2026, 03:39 PM

Rajasthan Quiz Cows Milk: राजस्थान की गर्मी में थारपारकर गाय सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, जो तेज गर्मी में भी अच्छा दूध देती है. इसके अलावा राठी, गिर और साहीवाल नस्ल की गायें भी दूध उत्पादन और गर्म मौसम सहन करने की क्षमता के कारण पशुपालकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

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राजस्थान में गर्मियों के दौरान सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय को लेकर अक्सर थारपारकर नस्ल का नाम सामने आता है. यह गाय भीषण गर्मी और सूखे मौसम को आसानी से सहन करने के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में पशुपालक इस नस्ल को काफी पसंद करते हैं. इसे “थार की रानी” के नाम से भी जाना जाता है. उपलब्ध पशुपालन जानकारी के अनुसार थारपारकर गाय राजस्थान में पाई जाती है और यह अच्छी दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है.
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जानकारों के मुताबिक थारपारकर गाय तेज गर्मी वाले इलाकों में भी खुद को आसानी से ढाल लेती है. इसका शरीर सफेद या हल्के भूरे रंग का होता है और यह कम पानी व कठिन मौसम में भी टिकाऊ मानी जाती है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह नस्ल एक ब्यांत में करीब 1800 से 2600 किलो तक दूध देने की क्षमता रखती है.
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राजस्थान में राठी नस्ल की गाय भी काफी लोकप्रिय है. यह मुख्य रूप से बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे इलाकों में पाई जाती है. गर्म और शुष्क मौसम में रहने की इसकी क्षमता काफी अच्छी मानी जाती है. राठी गाय का रंग आमतौर पर भूरा और सफेद धब्बों वाला होता है. पशुपालन विभाग से जुड़ी जानकारी के अनुसार यह नस्ल भी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता रखती है.
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वहीं गिर नस्ल की गाय मूल रूप से गुजरात की मानी जाती है, लेकिन राजस्थान के कई जिलों में भी इसे पाला जाता है. यह गाय मजबूत शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार गिर गाय एक ब्यांत में करीब 1200 से 1800 किलो तक दूध दे सकती है.
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साहीवाल नस्ल की गाय भी दूध उत्पादन के मामले में काफी अच्छी मानी जाती है. यह नस्ल पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में पाई जाती है. इसका शरीर भारी और त्वचा ढीली होती है. पशुपालन से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार साहीवाल गाय एक ब्यांत में लगभग 1400 से 2500 किलो तक दूध दे सकती है.
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हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी गाय का दूध उत्पादन सिर्फ नस्ल पर ही निर्भर नहीं करता. उसके खानपान, देखभाल, मौसम और स्वास्थ्य का भी बड़ा असर पड़ता है. अच्छी देखरेख मिलने पर कई गायें सामान्य औसत से ज्यादा दूध भी देने लगती हैं.
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राजस्थान के गर्म इलाकों में पशुपालक ऐसी नस्लों को ज्यादा महत्व देते हैं जो तेज गर्मी और कम पानी में भी आसानी से रह सकें. थारपारकर, राठी, गिर और साहीवाल जैसी नस्लें इसी वजह से प्रदेश में काफी पसंद की जाती हैं और दूध उत्पादन में अहम भूमिका निभा रही हैं.
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