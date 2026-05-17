/क्या आप जानते हैं राजस्थान के ये गायें देती हैं गर्मियों में सबसे ज्यादा दूध? पूरे भारत में है इनकी भारी मांग!

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राजस्थान में गर्मियों के दौरान सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय को लेकर अक्सर थारपारकर नस्ल का नाम सामने आता है. यह गाय भीषण गर्मी और सूखे मौसम को आसानी से सहन करने के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में पशुपालक इस नस्ल को काफी पसंद करते हैं. इसे “थार की रानी” के नाम से भी जाना जाता है. उपलब्ध पशुपालन जानकारी के अनुसार थारपारकर गाय राजस्थान में पाई जाती है और यह अच्छी दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है.