Do You Know: क्या आप जानते हैं करणी माता मंदिर में चूहे होने की वजह?

Bikaner Karni mata mandir: राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में एक अनूठा स्थान है देशनोक का करणी माता मंदिर. बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित यह मंदिर 600 वर्ष पुरानी परंपरा का प्रतीक है, जहां हजारों चूहों (काबा) को माता करणी के भक्त माना जाता है.

Published: Nov 17, 2025, 08:21 AM IST | Updated: Nov 17, 2025, 08:21 AM IST
Do You Know

दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु यहां चूहों को दूध-मिठाई चढ़ाते हैं और उनके द्वारा चखे प्रसाद को ग्रहण करने को भाग्यशाली मानते हैं. यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि पर्यटन का भी प्रमुख आकर्षण बना हुआ है.
Do You Know

करणी माता (1387-1538 ई.) को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है. स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार, 15वीं शताब्दी में चारण जाति की संत करणी माता ने बीकानेर के रावल जोधा को आशीर्वाद दिया था. मंदिर की प्रसिद्ध कथा लालमां (एक चरवाहे के पुत्र) से जुड़ी है. कथा के अनुसार, लालम कुएं में डूब गया, तो माता ने उसे चूहे का रूप देकर जीवित किया. इसके बाद माता के 300 पुत्र चूहों के रूप में अवतरित हुए. मंदिर का निर्माण 1620 में महाराजा गज सिंह ने करवाया, जो आज भी चूहों की सुरक्षा के लिए जालीदार दरवाजों से सुरक्षित है. काले-सफेद चूहे दुर्लभ माने जाते हैं, जिनका दर्शन सौभाग्य लाता है.