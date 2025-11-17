Do You Know: क्या आप जानते हैं करणी माता मंदिर में चूहे होने की वजह?

करणी माता (1387-1538 ई.) को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है. स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार, 15वीं शताब्दी में चारण जाति की संत करणी माता ने बीकानेर के रावल जोधा को आशीर्वाद दिया था. मंदिर की प्रसिद्ध कथा लालमां (एक चरवाहे के पुत्र) से जुड़ी है. कथा के अनुसार, लालम कुएं में डूब गया, तो माता ने उसे चूहे का रूप देकर जीवित किया. इसके बाद माता के 300 पुत्र चूहों के रूप में अवतरित हुए. मंदिर का निर्माण 1620 में महाराजा गज सिंह ने करवाया, जो आज भी चूहों की सुरक्षा के लिए जालीदार दरवाजों से सुरक्षित है. काले-सफेद चूहे दुर्लभ माने जाते हैं, जिनका दर्शन सौभाग्य लाता है.