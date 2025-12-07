Zee Rajasthan
Do You Know: राजस्थान की इस नदी का पानी गंगा से भी साफ! क्या जानते हैं आप?

Do You Know: यह एक दिलचस्प तुलना है, और विभिन्न रिपोर्टों और वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, हाँ, चंबल नदी का पानी गंगा नदी के पानी की तुलना में काफी हद तक साफ़ और कम प्रदूषित है.

Published: Dec 07, 2025, 09:56 AM IST | Updated: Dec 07, 2025, 09:56 AM IST
चंबल नदी की सफाई के पीछे कई कारण हैं. सबसे पहले, चंबल नदी अपने अधिकांश बहाव क्षेत्र में कम आबादी वाले क्षेत्रों और बीहड़ों से होकर गुजरती है, जिससे इसमें बड़े शहरों से निकलने वाला औद्योगिक कचरा और सीवेज सीधे और भारी मात्रा में नहीं मिलता है.
इसके अलावा, चंबल नदी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रूप में संरक्षित है, जो घड़ियाल, मगरमच्छ, और दुर्लभ गंगा नदी डॉल्फिन जैसे जलीय जीवों का घर है. इस संरक्षण के कारण प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ज़ोर दिया जाता है, जिससे नदी का पानी साफ़ रहता है.