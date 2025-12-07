Do You Know: राजस्थान की इस नदी का पानी गंगा से भी साफ! क्या जानते हैं आप?

इसके अलावा, चंबल नदी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रूप में संरक्षित है, जो घड़ियाल, मगरमच्छ, और दुर्लभ गंगा नदी डॉल्फिन जैसे जलीय जीवों का घर है. इस संरक्षण के कारण प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ज़ोर दिया जाता है, जिससे नदी का पानी साफ़ रहता है.