Do you know: क्या आप जानते हैं, राजस्थान के इन शहरों में छिपा है सोने का भंडार? गोल्ड का खजाना है ये सिटी
Do you know: भारतीय समाज में शादी, त्यौहार, और अन्य विशेष अवसरों पर सोना खरीदना और पहनना शुभ माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान के वो कौन से शहर है जहां सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है. चलिए जानते हैं.
Published: Nov 19, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 02:06 PM IST
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है और यहां सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और वित्तीय सुरक्षा का प्रतीक है. शादी-ब्याह, त्योहार, अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है.
भारतीय परिवारों में सोने के गहने पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते हैं और ये महिलाओं की ‘स्त्री-धन’ का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं.