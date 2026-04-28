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3 ओर से नदियों से घिरा, 1 तरफ खाई... ये है राजस्थान का बिना नींव का अनोखा किला, जो इंजीनियरों के लिए एक पहेली!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 28, 2026, 03:12 PM|Updated: Apr 28, 2026, 03:13 PM

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के गागरोन किला है, जिसको 'बिना नींव का किला' कहा जाता है. ये अपनी अनोखी बनावट के लिए देश के साथ पूरी दुनिया में पहचान रखता है. 
 

Jhalawar Gagron Fort bina niv ka quila1/6
झालावाड़ जिले के गागरोन किला अपनी अद्भुत बनावट और प्राकृतिक सुरक्षा के लिए देश के साथ पूरी दुनिया में पहचान रखता है.
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यह किला कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है. गागरोन किले की सबसे खास बात यह है कि इसको पारंपरिक नींव के बिना सीधे चट्टानों पर खड़ा किया गया है.
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गागरोन किले का निर्माण 12वीं सदी के आसपास हुआ था, जो तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ है और चौथी दिशा में गहरी खाई, जो इसकी सुरक्षा कर रही थी.
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इस किले की दीवारें चट्टानों के साथ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि अलग से नींव की जरूरत ही नहीं लगी. इसी खासियत के लिए ये किला एक अलग पहचान रखता है. गागरोन किला अपनी स्थापत्य कला का एक अनोखा नमूना है. इसके साथ ही यह राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का भी प्रतीक माना जाता है.
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गागरोन किला की भव्यता और अनोखी बनावट के चलते इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है. आज के समय में यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है.
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गागरोन किले मजबूत और निर्माण शैली के लिए आज भी इंजीनियरों और वास्तु विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय बना हुआ है. इसी वजह से इसे 'बिना नींव का किला' कहा जाता है.
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