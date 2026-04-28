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इस किले की दीवारें चट्टानों के साथ इस तरह जुड़ी हुई हैं कि अलग से नींव की जरूरत ही नहीं लगी. इसी खासियत के लिए ये किला एक अलग पहचान रखता है. गागरोन किला अपनी स्थापत्य कला का एक अनोखा नमूना है. इसके साथ ही यह राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का भी प्रतीक माना जाता है.