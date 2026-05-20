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क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 500 साल पुराना ‘बोहरा गणेश’ मंदिर, जहां बप्पा देते थे पैसे उधार!

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 20, 2026, 08:57 AM|Updated: May 20, 2026, 08:57 AM

Do You Know: उदयपुर का 500 वर्ष पुराना बोहरा गणेश मंदिर अपने अनोखे चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है, जहां बप्पा भक्तों की आर्थिक मदद (पैसे उधार) करते थे. बुधवार के दिन यहां विशेष पूजा-अर्चना होती है और शुभ कार्यों से पहले भक्त हाजिरी लगाते हैं.

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Bohra Ganesh Temple Udaipur

राजस्थान की मरुधरा पर वैसे तो विघ्नहर्ता गणपति के कई प्राचीन और सुप्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं. सवाई माधोपुर में रणथंभौर के विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेशजी (जहां बप्पा पूरे परिवार सहित विराजते हैं), जयपुर के मोती डूंगरी गणेशजी (जहां नई गाड़ियों की पूजा की विशेष परंपरा है) और गढ़ गणेशजी (जहां बप्पा के बिना सूंड वाले बाल रूप की पूजा होती है) आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं.
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Bohra Ganesh Temple Udaipur

इन्हीं दिव्य और पौराणिक मंदिरों की कड़ी में झीलों की नगरी उदयपुर का 'बोहरा गणेश मंदिर'भी शामिल है, जिसका महत्व और चमत्कार पूरे मेवाड़ संभाग सहित देशभर में बेहद निराला है. आज बुधवार का दिन है, जो विशेष रूप से गणपति की आराधना को समर्पित होता है, ऐसे में इस चमत्कारी मंदिर की महिमा और भी बढ़ जाती है.
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इस मंदिर का नाम 'बोहरा गणेश' पड़ने के पीछे एक बेहद दिलचस्प और अनोखी लोक-मान्यता जुड़ी हुई है. बोहरा शब्द का सीधा संबंध व्यापार और लेन-देन करने वाले वर्ग (व्यापारी) से होता है.स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन समय में जब भी किसी भक्त को अपनी बेटी की शादी, व्यापार शुरू करने या किसी अन्य शुभ कार्य के लिए अचानक पैसों की तंगी (आर्थिक जरूरत) होती थी, तो वह बप्पा के दरबार में आकर एक पर्ची पर अपनी जरूरत लिखकर छोड़ देता था.
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इसके बाद भगवान गणेशजी साक्षात एक 'बोहरा' (साहूकार/व्यापारी) की भूमिका निभाते हुए उस भक्त की गुप्त रूप से आर्थिक मदद (पैसे उधार) करते थे. जब भक्त का कार्य सिद्ध हो जाता और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती, तो वह पूरी ईमानदारी के साथ वह राशि ब्याज सहित भगवान के चरणों में वापस लौटा जाता था. इसी अनोखे चमत्कार के कारण इनका नाम बोहरा गणेश पड़ा.
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उदयपुर शहर के बीचोंबीच स्थापित बोहरा गणेशजी के मंदिर का इतिहास करीब 500 वर्ष पुराना है.इस ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा मोखल सिंह के शासनकाल के दौरान की गई थी.यह मंदिर उदयपुर शहर की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में है. तभी से लेकर आज तक यहां बप्पा के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की कतारें लगातार लंबी होती जा रही हैं.
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स्थानीय बाशिंदों के साथ-साथ पूरे मेवाड़ संभाग के लोगों के मन में बोहरा गणेशजी के प्रति अटूट श्रद्धा है. क्षेत्र में जब भी कोई नया व्यापार शुरू करना हो, घर में शादी-ब्याह का निमंत्रण देना हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, लोग सबसे पहला कार्ड और हाजिरी बोहरा गणेशजी के दरबार में ही लगाते हैं.
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बुधवार के दिन यहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है, जहां लोग लड्डू और मोदक का भोग लगाकर अपने दुखों और आर्थिक कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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