/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 500 साल पुराना ‘बोहरा गणेश’ मंदिर, जहां बप्पा देते थे पैसे उधार!

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Bohra Ganesh Temple Udaipur इस मंदिर का नाम 'बोहरा गणेश' पड़ने के पीछे एक बेहद दिलचस्प और अनोखी लोक-मान्यता जुड़ी हुई है. बोहरा शब्द का सीधा संबंध व्यापार और लेन-देन करने वाले वर्ग (व्यापारी) से होता है.स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन समय में जब भी किसी भक्त को अपनी बेटी की शादी, व्यापार शुरू करने या किसी अन्य शुभ कार्य के लिए अचानक पैसों की तंगी (आर्थिक जरूरत) होती थी, तो वह बप्पा के दरबार में आकर एक पर्ची पर अपनी जरूरत लिखकर छोड़ देता था.