झील के किनारे इतना खूबसूरत महल आपने नहीं देखा होगा, जो सर्दियों में बना है ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन

Rajasthan Tourism: उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल परिसर है, जहां 76 पीढ़ियों ने राजपूत विरासत गढ़ी. पिछोला झील किनारे बसा यह महल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है. जो सर्दियों में ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन बना है. 

Published: Nov 26, 2025, 12:22 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 12:22 PM IST
Udaipur City Palace

उदयपुर का सिटी पैलेस पिछोला झील के तट पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा महल परिसर है. 1559 ई. में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा शुरू किया गया यह महल, राजपूत स्थापत्य और 76 पीढ़ियों की विरासत का प्रतीक है.
Udaipur City Palace

पिछोला झील के शांत तट पर स्थित उदयपुर का सिटी पैलेस, अपनी भव्य इमारत, उत्तम रख-रखाव और अद्भुत वास्तुकला के कारण पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है.