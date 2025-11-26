झील के किनारे इतना खूबसूरत महल आपने नहीं देखा होगा, जो सर्दियों में बना है ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन

उदयपुर का सिटी पैलेस पिछोला झील के तट पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा महल परिसर है. 1559 ई. में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा शुरू किया गया यह महल, राजपूत स्थापत्य और 76 पीढ़ियों की विरासत का प्रतीक है.