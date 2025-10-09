क्या आप जानते हैं ? राजस्थान में महिलाएं पैरों में मोटे चांदी के कड़े क्यों पहनते हैं
Rajasthani culture: राजस्थान में महिलाएं पैरों में चांदी के कड़े इसलिए पहनती हैं क्योंकि सोना पहनना मां लक्ष्मी का अनादर है. चांदी ऊर्जा संतुलित कर रक्त परिसंचरण सुधारती है. यह आस्था, स्वास्थ्य और सौंदर्य से जुड़ी एक सदियों पुरानी राजस्थानी परंपरा है.
Published: Oct 09, 2025, 02:01 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 02:01 PM IST
1/6
मोटे चांदी के कड़े
1/6
यह परंपरा सिर्फ गहनों या शोभा से जुड़ी नहीं है, बल्कि राजस्थान की आत्मा और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है. राजस्थान की महिलाएं पैरों में मोटे चांदी के कड़े इसलिए पहनती हैं क्योंकि यह आस्था, स्वास्थ्य और सौंदर्य — तीनों का अद्भुत संगम है.
2/6
लक्ष्मी का प्रतीक
2/6
राजस्थान की संस्कृति में यह माना जाता है कि सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए इसे पैरों में पहनना अशुभ और अनादर माना जाता है. यही कारण है कि महिलाएं सोने के बजाय चांदी के कड़े पहनती हैं, क्योंकि चांदी को शुद्ध, ठंडी और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली धातु कहा गया है.