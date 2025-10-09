क्या आप जानते हैं ? राजस्थान में महिलाएं पैरों में मोटे चांदी के कड़े क्यों पहनते हैं

राजस्थान की संस्कृति में यह माना जाता है कि सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए इसे पैरों में पहनना अशुभ और अनादर माना जाता है. यही कारण है कि महिलाएं सोने के बजाय चांदी के कड़े पहनती हैं, क्योंकि चांदी को शुद्ध, ठंडी और सकारात्मक ऊर्जा देने वाली धातु कहा गया है.