Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?
Do You Know: सोचिए जरा, राजस्थान के किसी गांव या शहर के घर में शाम का वक्त है. रसोई से चाय की खुशबू आ रही है, बाहर आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और अचानक कोई आवाज गूंजती है – “देवर जी, चाय ले लो!” या कभी “रामू, इधर आ जल्दी!”.
Published: Dec 22, 2025, 10:35 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 10:35 AM IST
यह छोटी-छोटी बातें राजस्थानी परिवारों की असली तस्वीर हैं. यहां रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, बल्कि उनमें वो गर्माहट होती है जो सालों-साल चलती है. खासकर जब नई बहू ससुराल आती है, तो देवर-भाभी का रिश्ता घर में नई रौनक लाता है. लोग कहते हैं कि यह रिश्ता घर की खुशियां दोगुनी कर देता है – थोड़ा आदर, थोड़ी मस्ती और ढेर सारा प्यार.
अब सवाल तो बनता है – राजस्थान में भाभी अपने देवर को बुलाती क्या है? क्या सिर्फ “देवर” कह देती हैं या कुछ और? असल में राजस्थानी घरों में भाभी देवर को सम्मान देने के लिए ज्यादातर “देवर जी” कहती हैं.