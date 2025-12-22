Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?

यह छोटी-छोटी बातें राजस्थानी परिवारों की असली तस्वीर हैं. यहां रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, बल्कि उनमें वो गर्माहट होती है जो सालों-साल चलती है. खासकर जब नई बहू ससुराल आती है, तो देवर-भाभी का रिश्ता घर में नई रौनक लाता है. लोग कहते हैं कि यह रिश्ता घर की खुशियां दोगुनी कर देता है – थोड़ा आदर, थोड़ी मस्ती और ढेर सारा प्यार.