Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं ? बेहद अनोखा है नाम

Camel Sanskrit name: क्या आप जानते हैं कि ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं. अगर नहीं जानते हैं, तो आज हम आपको इस लेख में ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं इसके बारे में बताएंगे.

रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट की औसत आयु आमतौर पर 40 से 50 वर्ष तक होती है, जो इसे रेगिस्तानी वातावरण में पाए जाने वाले सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारियों में से एक बनाती है. उनकी यह लंबी आयु उनकी उल्लेखनीय शारीरिक क्षमताओं और कठोर जीवन शैली के कारण संभव होती है.
ऊंट भारतीय संस्कृति, राजस्थान और मरुस्थलीय जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ पशु है. संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र कहा जाता है. इसके अलावा भी ऊंट के कई प्राचीन संस्कृत नाम मिलते हैं, जिनका उल्लेख विभिन्न वैदिक व पुराणिक ग्रंथों में मिलता है.