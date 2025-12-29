क्या आप जानते हैं, ड्रिंक स्पाइकिंग किसे कहते हैं?
Published: Dec 29, 2025, 08:29 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 08:29 PM IST
नया साल हर बच्चे, खासकर टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के लिए मस्ती और आजादी का समय होता है, लेकिन आज के दौर में माता-पिता के मन में सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर रहती है. ऐसे में बच्चों को डांटने या लेक्चर देने के बजाय, एक दोस्त की तरह बात करना ज्यादा असरदार साबित होता है.
बच्चों से यह कहने के बजाय कि “मत जाओ” या “जल्दी लौट आना”, उन्हें समझाएं कि पार्टियों में भीड़ होती है और आजकल ड्रिंक स्पाइकिंग जैसे खतरे आम हो गए हैं. जब आप भरोसे के साथ बात करेंगे, तो बच्चे आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे और उस पर विचार भी करेंगे.