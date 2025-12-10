Do You Know: राजस्थान में जीजा-साली को क्या कहते हैं, क्या जानते हैं आप?

राजस्थान के हर कोने में – चाहे मारवाड़ हो, शेखावाटी हो, मेवाड़ हो या ढूंढाड़ – साली को प्यार से “सालड़ी” या “सालू” कहा जाता है. घर में जब जीजा आता है तो सबसे पहले सालड़ी चाय-पानी लेकर चुटकी लेने पहुँचती है और जीजा जवाब में बोलता है