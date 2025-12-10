Zee Rajasthan
Do You Know: राजस्थान में जीजा-साली को क्या कहते हैं, क्या जानते हैं आप?

Do You Know: पूरे हिंदुस्तान में जीजा-साली का रिश्ता चुटकुलों और ठिठोली के लिए मशहूर है, लेकिन राजस्थान में यह रिश्ता और भी रंगीन, और भी मजेदार हो जाता है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 10, 2025, 11:36 AM IST | Updated: Dec 10, 2025, 11:36 AM IST
यहाँ साली को कभी “साली” नहीं पुकारा जाता, बल्कि प्यार भरे अंदाज में “सालड़ी” कहा जाता है, और यह शब्द इतना लोकप्रिय है कि राजस्थानी गीत, लोककथाएँ, नाटक, फिल्में और सोशल मीडिया रील्स तक में गूंजता रहता है.
राजस्थान के हर कोने में – चाहे मारवाड़ हो, शेखावाटी हो, मेवाड़ हो या ढूंढाड़ – साली को प्यार से “सालड़ी” या “सालू” कहा जाता है. घर में जब जीजा आता है तो सबसे पहले सालड़ी चाय-पानी लेकर चुटकी लेने पहुँचती है और जीजा जवाब में बोलता है