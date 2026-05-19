/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 550 साल पुराना 'पर्चे वाले बालाजी' मंदिर, जहां होती है मन्नतें पूरी!

Do You Know: सीकर के रींगस में स्थित 550 साल पुराना 'पर्चे वाले बालाजी' मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है. यहां हनुमान जी का स्वरूप हूबहू सालासर बालाजी जैसा है. मंगलवार को यहाँ मन्नतें मांगने और संकटों से मुक्ति के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.
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आज मंगलवार है-पवनपुत्र हनुमान जी की भक्ति और आराधना का सबसे पावन दिन. इस खास मौके पर मारवाड़ और शेखावाटी के लोग संकटमोचन के दर्शन कर अपने दुखों को दूर करने की कामना करते हैं. वैसे तो राजस्थान में बजरंगबली के कई विश्वप्रसिद्ध धाम हैं, लेकिन सीकर जिले के रींगस के पास एक ऐसा प्राचीन और सिद्ध पीठ है, जिसके चमत्कारों की चर्चा दूर-दूर तक है. हम बात कर रहे हैं 'पर्चे वाले बालाजी' मंदिर की, जिसे इस पूरे प्रदेश में साक्षात लोक-अनुभव और मन्नतें पूरी करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है.
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अरावली की वादियों और ऐतिहासिक शेखावाटी की धरती पर स्थित यह मंदिर कोई साधारण देवस्थान नहीं है. यह पावन धाम लगभग 550 से 600 साल पुराना माना जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-
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राजस्थानी संस्कृति और लोक-मान्यताओं में 'पर्चा' देने का अर्थ होता है-साक्षात चमत्कार या प्रत्यक्ष दिव्य अनुभव दिखाना. भक्तों का अटूट विश्वास है कि जो भी श्रद्धालु यहां आकर सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाता है, बालाजी महाराज उसे निराश नहीं करते और अपनी दिव्य शक्ति का अहसास (पर्चा) जरूर करवाते हैं. यही वजह है कि इन्हें 'पर्चे वाले हनुमान जी' कहा जाता है.
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इस मंदिर की सबसे अनोखी और चमत्कारी विशेषता यहां स्थापित बजरंगबली की दिव्य प्रतिमा है. यहां विराजित हनुमान जी का विग्रह हूबहू सुप्रसिद्ध सालासर बालाजी की तरह दिखाई देता है. दाढ़ी और मूंछ से सुशोभित बालाजी का यह स्वरूप भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है.मान्यता है कि जो श्रद्धालु किसी कारणवश सालासर धाम नहीं पहुँच पाते, वे यदि रींगस के इस गढ़ में स्थित पर्चे वाले बालाजी के चौखट पर माथा टेक लें, तो उन्हें सालासर धाम के दर्शन जितना ही पुण्य और मानसिक सुकून प्राप्त होता है.
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यह चमत्कारी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के रींगस कस्बे के पास स्थित है.खाटूश्यामजी और सालासर जाने वाले लाखों श्रद्धालु अक्सर रींगस होकर गुजरते हैं, जिससे इस मंदिर का धार्मिक महत्व और कनेक्टिविटी बेहद सुगम हो जाती है. सीकर जिले के प्रमुख आध्यात्मिक सर्किट में इस मंदिर का स्थान बेहद खास है.
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गंभीर से गंभीर संकटों को टालने वाले और अटूट आस्था के केंद्र 'पर्चे वाले बालाजी' के दरबार में खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, जहां लोग सवामणी, चोला चढ़ाने और अपनी अर्जियों का पर्चा लगाने दूर-दूर से पहुंचते हैं.
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