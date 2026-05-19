/क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 550 साल पुराना 'पर्चे वाले बालाजी' मंदिर, जहां होती है मन्नतें पूरी!

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आज मंगलवार है-पवनपुत्र हनुमान जी की भक्ति और आराधना का सबसे पावन दिन. इस खास मौके पर मारवाड़ और शेखावाटी के लोग संकटमोचन के दर्शन कर अपने दुखों को दूर करने की कामना करते हैं. वैसे तो राजस्थान में बजरंगबली के कई विश्वप्रसिद्ध धाम हैं, लेकिन सीकर जिले के रींगस के पास एक ऐसा प्राचीन और सिद्ध पीठ है, जिसके चमत्कारों की चर्चा दूर-दूर तक है. हम बात कर रहे हैं 'पर्चे वाले बालाजी' मंदिर की, जिसे इस पूरे प्रदेश में साक्षात लोक-अनुभव और मन्नतें पूरी करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है.