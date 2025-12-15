Do You Know: क्या आप जानते हैं दुनिया में कहाँ है बिना नींव की शानदार इमारत, देश-विदेश में भी है चर्चे
Do You Know: दुनिया भर में वास्तुकला के चमत्कारों की कोई कमी नहीं है. प्राचीन काल से ही इंसान ने ऐसी इमारतें बनाई हैं जो विज्ञान और कला के नियमों को चुनौती देती हैं. ताजमहल की खूबसूरती हो या पिरामिडों की मजबूती, हर स्मारक अपनी कहानी कहता है.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इमारत बिना नींव के कैसे खड़ी रह सकती है? यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन ऐसी एक शानदार संरचना दुनिया में मौजूद है, जो सदियों से बिना किसी आधार के स्थिर खड़ी है. वैज्ञानिक और पर्यटक दोनों इसे देखकर हैरान रह जाते हैं.
वास्तुकला के इतिहास में नींव को इमारत की जान माना जाता है. यह वह आधार होता है जो भूकंप, हवा और समय की मार से बचाता है. लेकिन कुछ इमारतें अपवाद हैं, जहां डिजाइन इतना चतुराई से बनाया गया कि नींव की जरूरत ही नहीं पड़ी.