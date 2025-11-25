Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो किला, जहां खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा का हुआ था इलाज?

Rajasthan Quiz: सवाई माधोपुर का रणथम्भौर किला, चौहान राजा रणथंबन देव ने 944 ई. में बनवाया था. यह प्राकृतिक खाई से घिरा किला, 1303 ई. में अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी के दौरान हुए जौहर (आत्मदाह) की ऐतिहासिक घटना का साक्षी है.

Published: Nov 25, 2025, 10:55 AM IST | Updated: Nov 25, 2025, 10:55 AM IST
आधुनिक राजस्थान बनने से पहले यह भारत का वो क्षेत्र था जिसे कभी ऐतिहासिक रूप से राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ भी 'राजपूतों का देश' था.
मध्यकाल में राजस्थान क्षेत्र कई शक्तिशाली राजपूत रियासतों (जैसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर/जयपुर, बीकानेर) का केंद्र था. इन रियासतों पर चौहान, सिसोदिया, राठौड़ और कछवाहा जैसे विभिन्न राजपूत वंशों का शासन था.