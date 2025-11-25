क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो किला, जहां खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा का हुआ था इलाज?

Rajasthan Quiz: सवाई माधोपुर का रणथम्भौर किला, चौहान राजा रणथंबन देव ने 944 ई. में बनवाया था. यह प्राकृतिक खाई से घिरा किला, 1303 ई. में अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी के दौरान हुए जौहर (आत्मदाह) की ऐतिहासिक घटना का साक्षी है.