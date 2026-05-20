/क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में कहां है मीठे पानी वाला 'थार का घड़ा'

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Rajasthan Quiz Pitcher of Thar यह अनोखा नलकूप जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर दूर चंदन गांव में स्थित है. सरकारी दस्तावेजों और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी खोज 1950-60 के दशक में सर्वे के दौरान हुई थी. जब इस इलाके में बोरिंग की गई, तब वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. जहां आसपास के इलाकों में पानी के लिए संघर्ष था, वहीं इस नलकूप से हजारों गैलन मीठा पानी बेहद कम दबाव के साथ बाहर आने लगा. सबसे बड़ी बात यह रही कि पानी में न तो ज्यादा खारापन था और न ही फ्लोराइड की अधिक मात्रा. इसका स्वाद और शुद्धता किसी प्राकृतिक झरने जैसे पानी की याद दिलाती है.