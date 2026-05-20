/क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में कहां है मीठे पानी वाला 'थार का घड़ा'

Rajasthan Quiz Pitcher of Thar: राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर का चंदन नलकूप आज भी रहस्य बना हुआ है. जहां आसपास खारा पानी मिलता है, वहीं यहां से मीठा और शुद्ध पानी निकलता है. इसे ‘थार का घड़ा’ कहा जाता है और यह हजारों लोगों व BSF जवानों की प्यास बुझा रहा है.
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Rajasthan Quiz Pitcher of Thar
Rajasthan Quiz Pitcher of Thar: जब भी रेगिस्तान का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले आंखों के सामने तपती रेत, तेज धूप और पानी की भारी किल्लत की तस्वीर उभरती है. राजस्थान का थार मरुस्थल भी दुनिया के सबसे कठिन और शुष्क इलाकों में गिना जाता है. यहां कई जगह भूजल सैकड़ों फीट नीचे मिलता है और जो पानी उपलब्ध होता भी है, वह अक्सर इतना खारा होता है कि पीने या खेती के लायक नहीं रहता.
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लेकिन इसी तपते रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह भी मौजूद है, जिसे लोग कुदरत का अजूबा मानते हैं. जैसलमेर जिले के चांदन गांव में स्थित एक नलकूप से वर्षों से मीठा और साफ पानी निकल रहा है. इस पानी की खासियत यह है कि यह रेगिस्तान के बाकी इलाकों के पानी की तरह खारा नहीं है. इसी वजह से इसे “थार का घड़ा” कहा जाता है.
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यह अनोखा नलकूप जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर दूर चंदन गांव में स्थित है. सरकारी दस्तावेजों और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी खोज 1950-60 के दशक में सर्वे के दौरान हुई थी. जब इस इलाके में बोरिंग की गई, तब वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. जहां आसपास के इलाकों में पानी के लिए संघर्ष था, वहीं इस नलकूप से हजारों गैलन मीठा पानी बेहद कम दबाव के साथ बाहर आने लगा. सबसे बड़ी बात यह रही कि पानी में न तो ज्यादा खारापन था और न ही फ्लोराइड की अधिक मात्रा. इसका स्वाद और शुद्धता किसी प्राकृतिक झरने जैसे पानी की याद दिलाती है.
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भू-वैज्ञानिकों के अनुसार इस चमत्कार के पीछे “लाठी सीरीज” नाम की भूगर्भीय जलपट्टी है. यह जलस्तर पोकरण, मोहनगढ़ और चंदन गांव तक फैला हुआ माना जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले जुरासिक काल में यह इलाका हरा-भरा था और यहां से प्राचीन नदियां बहती थीं. कई शोधों और इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसे संकेत भी मिले हैं कि यह जलपट्टी कहीं न कहीं लुप्त हो चुकी पौराणिक सरस्वती नदी से जुड़ी हो सकती है. हालांकि इस विषय पर लगातार अध्ययन जारी हैं.
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विशेषज्ञों के मुताबिक लाठी सीरीज की चट्टानें बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं. यही पत्थर प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं और पानी को साफ एवं मिनरल्स से भरपूर बनाए रखते हैं. इसी कारण यहां का पानी रासायनिक तत्वों से काफी हद तक मुक्त माना जाता है.
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चंदन नलकूप सिर्फ वैज्ञानिक रहस्य ही नहीं, बल्कि मरुस्थल में जीवन का आधार भी है. यहां से निकलने वाले मीठे पानी को पाइपलाइन के जरिए आसपास के कई गांवों तक पहुंचाया जाता है. इससे हजारों ग्रामीणों को राहत मिलती है.
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इतना ही नहीं, भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों और उनके कैंपों तक पानी पहुंचाने में भी यह नलकूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच जाता है, वहां यह मीठा पानी लोगों और जवानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.