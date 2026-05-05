Do You Know: राजस्थान में 15 मई से खुलने जा रही 4.9 किमी लंबी मुकुंदरा टनल से दिल्ली से गुजरात का सफर पूरी तरह नॉन-स्टॉप हो जाएगा. 1000 करोड़ की लागत से बनी यह राजस्थान की सबसे चौड़ी सुरंग AI सेंसर, जेट फैन और हाई-टेक सुरक्षा सिस्टम से लैस है.
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राजस्थान की सबसे चौड़ी मुकुंदरा टनल 15 मई से यातायात के लिए खुल जाएगी. 1000 करोड़ की लागत से बनी यह 4.9 किमी लंबी सुरंग AI सेंसर और जेट फैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिससे दिल्ली-गुजरात का सफर अब बिना जाम के पूरा होगा.
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राजस्थान के बुनियादी ढांचे में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR) के बीच से गुजरने वाली दिल्ली-मुंबई एट-लेन एक्सप्रेस-वे की 4.9 किमी लंबी टनल का एक हिस्सा (4-लेन) 15 मई के आसपास यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. इस टनल के शुरू होने से दिल्ली से लेकर गुजरात तक का सफर पूरी तरह निर्बाध हो जाएगा और दरा के जाम से भी मुक्ति मिलेगी.
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यह टनल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है और कई मायनों में राजस्थान के लिए पहली है. इस टनल की चौड़ाई 38 मीटर है, जो इसे प्रदेश की सबसे चौड़ी सुरंग बनाती है.आधुनिक तकनीक से निर्मित इस टनल की उम्र 100 साल की गारंटी सुनिश्चित की गई है. प्रोजेक्ट में 3.3 किमी लंबी सुरंग और 1.6 किमी के कट एंड कर्व शामिल हैं, जिससे इसकी कुल लंबाई 4.9 किमी हो जाती है.
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टनल के भीतर यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेंसर लगाए गए हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को तुरंत पहचान लेंगे.बता दें कि टनल में 104 जेट फैन लगाए जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और जहरीली गैसों को तुरंत बाहर फेंक देंगे. पूरी सुरंग सीसीटीवी कैमरों और स्काडा (SCADA) कंट्रोल सिस्टम की निगरानी में रहेगी, जो वाहनों की गति और अन्य गतिविधियों पर सटीक नजर रखेगा.
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सुरक्षा के लिहाज से टनल के दोनों ट्यूब्स (आने-जाने वाली 4-4 लेन की सड़कें) को 12 स्थानों पर आपस में कनेक्ट किया गया है. हर 300 से 400 मीटर की दूरी पर एक कनेक्शन दिया गया है, ताकि किसी दुर्घटना या इमरजेंसी की स्थिति में वाहनों को दूसरे रास्ते से सुरक्षित निकाला जा सके.इससे एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन भी बिना किसी बाधा के तेजी से कोटा जैसे शहरों तक पहुंच सकेंगे.
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इस टनल का कार्य 2019 में प्रारंभ हुआ था. वहीं इस भव्य प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है.टनल के दूसरे हिस्से (बाकी 4 लेन) का काम भी अंतिम चरण में है, जिसे जून माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा.