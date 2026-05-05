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टनल के भीतर यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है.आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेंसर लगाए गए हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को तुरंत पहचान लेंगे.बता दें कि टनल में 104 जेट फैन लगाए जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और जहरीली गैसों को तुरंत बाहर फेंक देंगे. पूरी सुरंग सीसीटीवी कैमरों और स्काडा (SCADA) कंट्रोल सिस्टम की निगरानी में रहेगी, जो वाहनों की गति और अन्य गतिविधियों पर सटीक नजर रखेगा.