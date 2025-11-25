क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो किला, जहां महाराणा प्रताप का बीता था बचपन?

भारत की ऐतिहासिक धरोहरों की बात हो तो राजस्थान का नाम सबसे आगे आता है, और इस विरासत का प्रतीक है चित्तौड़गढ़ किला. यह किला, जिसे राजपूताने का गौरव और शौर्य व बलिदान की स्थली माना जाता है, अपनी परंपराओं, संस्कृति और अदम्य साहस की कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है.