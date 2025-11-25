क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो किला, जहां महाराणा प्रताप का बीता था बचपन?
Rajasthan Quiz: चित्तौड़गढ़ किला 700 एकड़ में फैला राजपूताने का गौरव और बलिदान की स्थली है. 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला तीन बड़े हमलों का साक्षी रहा है. यहां रानी पद्मिनी और गोरा-बादल की गाथाएं लाइट एंड साउंड शो में जीवंत होती हैं.
Published: Nov 25, 2025, 02:31 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 02:33 PM IST
भारत की ऐतिहासिक धरोहरों की बात हो तो राजस्थान का नाम सबसे आगे आता है, और इस विरासत का प्रतीक है चित्तौड़गढ़ किला. यह किला, जिसे राजपूताने का गौरव और शौर्य व बलिदान की स्थली माना जाता है, अपनी परंपराओं, संस्कृति और अदम्य साहस की कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है.
इस किले की चारणों द्वारा गाई गई शौर्य गाथाओं में, आज भी यहां के वीर और वीरांगनाओं की कहानियां सुनने को मिलती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान के इसी किले में महाराणा प्रताप का बचपन बीता था.