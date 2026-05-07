/क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है 'लाख की चूड़ियों का शहर'?

राजस्थान को लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है. ये चूड़ियां मनिहार समुदाय बनाता है. ये रंग-बिरंगी, नगीना-जड़ित चूड़ियां, जो 100 से अधिक सालों से हाथों से बनाई जा रही हैं. जानिए राजस्थान के किस शहर को 'लाख की चूड़ियों का शहर' कहा जाता है.

