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क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है 'लाख की चूड़ियों का शहर'?

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 07, 2026, 08:07 PM|Updated: May 07, 2026, 08:17 PM

राजस्थान को लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है. ये चूड़ियां मनिहार समुदाय बनाता है. ये रंग-बिरंगी, नगीना-जड़ित चूड़ियां, जो 100 से अधिक सालों से  हाथों से बनाई जा रही हैं. जानिए राजस्थान के किस शहर को 'लाख की चूड़ियों का शहर' कहा जाता है. 
 

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लाख की चूड़ियां विवाह और सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, जो एक 300 साल पुरानी विरासत है. राजस्थान की लाख की चूड़ियां देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं.
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राजधानी जयपुर को 'लाख की चूड़ियों का शहर' कहा जाता है, जहां रंग-बिरंगी और हाथों से बनाई गई लाख की चूड़ियां मिलती हैं. ये देश के साथ विदेशों में पहचान बना चुकी हैं.
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राजस्थान की ये कला सदियों पुरानी मानी जाती है, जो यहां की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प का अहम हिस्सा है. जौहरी और त्रिपोलिया बाजार की लाख की चूड़ियों की दुकानें पर्यटकों और महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं.
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ये चूड़ियां प्राकृतिक रेजिन यानी लाख से बनाई जाती हैं, जिनको बहुत मेहनत और बारीकी से बनाया जाता है. इसके लिए पहले लाख को गर्म कर नरम किया जाता है और उसके बाद उसमें रंग मिलाए जाते हैं.
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फिर कारीगर हाथों से आकार देकर सुंदर डिजाइन बनाते हैं. चूड़ियों पर कुंदन, मोती, शीशे और रंगीन नग जड़कर उनको और सुंदर बनाया जाता है. इन चूड़ियों की मांग शादी-विवाह और त्योहारों पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है.
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जयपुर के हजारों परिवार सालों से लाख की चूड़ियों का कारोबार कर रहे हैं. ये चूड़ियां महिलाओं के सुहाग और पारंपरिक श्रृंगार का प्रतीक मानी जाती हैं. देशभर से आने वाले पर्यटक भी जयपुर से लाख की चूड़ियां खरीदकर ले जाते हैं.
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लाख की चूड़ियां केवल आभूषण नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, कला और परंपरा की पहचान हैं. इसी के चलते जयपुर को आज भी लाख की चूड़ियों का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है.
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