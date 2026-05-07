/पूरे भारत में मशहूर है राजस्थान का ये ‘मुरब्बे का शहर’, स्वाद ऐसा कि हर कोई हो जाता है दीवाना!

6 /7

अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध जगह की, तो राजस्थान के भरतपुर जिले का भुसावर क्षेत्र आंवले के मुरब्बे के लिए खास पहचान रखता है. यहां दशकों से पारंपरिक तरीके से मुरब्बा बनाया जा रहा है. भुसावर का मुरब्बा अपने खास स्वाद और शुद्धता के कारण काफी मशहूर माना जाता है. इसके अलावा प्रतापगढ़ जिला भी आंवला उत्पादन और उससे बनने वाले उत्पादों जैसे कैंडी और मुरब्बे के लिए पूरे देश में जाना जाता है. दौसा जिले में भी इसकी अच्छी खपत और उत्पादन देखने को मिलता है.