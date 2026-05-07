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पूरे भारत में मशहूर है राजस्थान का ये ‘मुरब्बे का शहर’, स्वाद ऐसा कि हर कोई हो जाता है दीवाना!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 07, 2026, 05:24 PM|Updated: May 07, 2026, 05:24 PM

Rajasthan Murabba City: राजस्थान में आंवले का मुरब्बा काफी लोकप्रिय है. इसे इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन सुधारने के लिए खाया जाता है. भरतपुर का भुसावर क्षेत्र अपने खास स्वाद वाले पारंपरिक आंवला मुरब्बे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है.

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राजस्थान में खाने-पीने की चीजों की अपनी अलग पहचान है. यहां कई पारंपरिक चीजें ऐसी हैं, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी जानी जाती हैं. इन्हीं में से एक है आंवले का मुरब्बा. राज्य में बड़ी संख्या में लोग इसे रोजाना खाने की आदत में शामिल करते हैं. खासकर सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है.
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आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में भी आंवले को बहुत उपयोगी बताया गया है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं. यही वजह है कि लोग इसे इम्यूनिटी मजबूत करने और पेट से जुड़ी परेशानियों से राहत पाने के लिए खाते हैं.
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आंवले का मुरब्बा खासतौर पर कब्ज, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद माना जाता है. कई लोग इसे शरीर को ठंडक देने वाला प्राकृतिक खाद्य पदार्थ भी मानते हैं. गर्मियों में भी इसकी अच्छी मांग रहती है, जबकि सर्दियों में तो इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है.
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राजस्थान में सिर्फ आंवला ही नहीं, बल्कि बेल, गाजर और अदरक के मुरब्बे भी खूब खाए जाते हैं. हालांकि लोकप्रियता के मामले में आंवले का मुरब्बा सबसे आगे माना जाता है. लोग इसे नाश्ते के साथ या सुबह सीधे खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर रोजाना 1 से 2 मुरब्बा खाना फायदेमंद बताया जाता है.
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राज्य के कई इलाकों में आंवले के मुरब्बे का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है. कई परिवार सालों से पारंपरिक तरीके से इसे तैयार कर रहे हैं. घरों में बनने वाला मुरब्बा स्वाद और गुणवत्ता दोनों के लिए काफी पसंद किया जाता है. यही वजह है कि राजस्थान का मुरब्बा दूसरे राज्यों तक भी पहुंचता है.
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अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध जगह की, तो राजस्थान के भरतपुर जिले का भुसावर क्षेत्र आंवले के मुरब्बे के लिए खास पहचान रखता है. यहां दशकों से पारंपरिक तरीके से मुरब्बा बनाया जा रहा है. भुसावर का मुरब्बा अपने खास स्वाद और शुद्धता के कारण काफी मशहूर माना जाता है. इसके अलावा प्रतापगढ़ जिला भी आंवला उत्पादन और उससे बनने वाले उत्पादों जैसे कैंडी और मुरब्बे के लिए पूरे देश में जाना जाता है. दौसा जिले में भी इसकी अच्छी खपत और उत्पादन देखने को मिलता है.
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राजस्थान में आंवले का मुरब्बा सिर्फ स्वाद की चीज नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ा एक अहम हिस्सा बन चुका है. यही कारण है कि गांव से लेकर शहर तक लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं और इसकी मांग सालभर बनी रहती है.
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