/'पहाड़ियों का शहर’ कहलाता है राजस्थान का यह जिला, गर्मियों में जन्नत से कम नहीं नजारे!

Rajasthan City Of Hills: डूंगरपुर राजस्थान का सुंदर जिला है, जो अरावली पहाड़ियों में बसा है और “पहाड़ों की नगरी” के नाम से जाना जाता है. यहां गैब सागर झील, उदय विलास पैलेस और जूना महल जैसे आकर्षण हैं. सोम-माही नदियों से यह इलाका हरा-भरा और बेहद खूबसूरत बनता है.
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राजस्थान में कई ऐसे शहर हैं जो अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं. इन्हीं में एक नाम आता है डूंगरपुर का, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पहाड़ियों वाले नज़ारों के लिए लोगों के बीच काफी मशहूर है. यहां की वादियां, झीलें और पुरानी इमारतें इसे एक अलग ही आकर्षण देती हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.
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इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यह अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है. चारों तरफ फैली छोटी-बड़ी पहाड़ियां इसे एक खास तरह का प्राकृतिक रूप देती हैं. इसी वजह से इसे लोग आमतौर पर “पहाड़ों की नगरी” या “City of Hills” के नाम से जानते हैं.
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यहां का वातावरण भी काफी हरा-भरा और शांत माना जाता है. आसपास बहने वाली माही नदी और सोम नदी की वजह से इस क्षेत्र में हरियाली देखने को मिलती है. बारिश के मौसम में तो यहां की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और पूरा इलाका ताजगी से भर जाता है.
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यहां घूमने के लिए भी कई ऐतिहासिक और सुंदर जगहें हैं. गैब सागर झील यहां की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जहां लोग शाम के समय घूमने आते हैं. इसके अलावा उदय विलास पैलेस और जूना महल जैसी पुरानी इमारतें भी पर्यटकों को काफी आकर्षित करती हैं.
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यह शहर सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पुरानी संस्कृति और राजसी इतिहास के लिए भी जाना जाता है. यहां की इमारतों और परंपराओं में आज भी पुराने समय की झलक साफ दिखाई देती है, जो इसे और भी खास बनाती है.
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बता दें कि यह जिला डूंगरपुर है. जो राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है. इसे एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचाना जाता है, जहां प्रकृति और इतिहास दोनों का अच्छा मेल देखने को मिलता है.
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डूंगरपुर एक ऐसा जिला है जहां पहाड़, झीलें और इतिहास सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है. यही वजह है कि यह राजस्थान के उन चुनिंदा स्थानों में शामिल है, जो अपनी अलग पहचान और शांत वातावरण के लिए लोगों को बार-बार आकर्षित करता है.