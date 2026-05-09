/'पहाड़ियों का शहर’ कहलाता है राजस्थान का यह जिला, गर्मियों में जन्नत से कम नहीं नजारे!

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राजस्थान में कई ऐसे शहर हैं जो अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं. इन्हीं में एक नाम आता है डूंगरपुर का, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पहाड़ियों वाले नज़ारों के लिए लोगों के बीच काफी मशहूर है. यहां की वादियां, झीलें और पुरानी इमारतें इसे एक अलग ही आकर्षण देती हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं.