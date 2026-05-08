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क्या आप जानते हैं? ये शहर कहलाता है 'राजस्थान का अन्न भंडार'

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 08, 2026, 04:15 PM|Updated: May 08, 2026, 04:15 PM

Rajasthan Quiz: महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों और गंग नहर की बदौलत बंजर से उपजाऊ बना श्रीगंगानगर आज 'राजस्थान का अन्न भंडार' कहलाता है. पाकिस्तान सीमा पर स्थित यह शहर अपने कीनू, सरसों और कपास के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए पूरे देश में विख्यात है.

Rajasthan Food Basket Sri Ganganagar1/8
राजस्थान, जिसे हम अक्सर 'राजाओं की भूमि', किलों और थार के रेगिस्तान के लिए जानते हैं, वहीं इस वीर धरा पर एक ऐसा शहर भी है जिसने अपनी मेहनत से मरुस्थल की किस्मत बदल दी. पाकिस्तान की सीमा और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर को आज पूरे गर्व के साथ 'राजस्थान का अन्न भंडार' (बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रेन्स) कहा जाता है.
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आज जहां लहलहाते खेत नजर आते हैं, किसी समय वह इलाका सूखा और बंजर हुआ करता था. इस कायाकल्प के पीछे महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शी सोच और अटूट प्रयास थे.
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बता दें कि महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश की नदियों का पानी यहां लाने के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया.
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राजस्थान, जिसे हम अक्सर 'राजाओं की भूमि', किलों और थार के रेगिस्तान के लिए जानते हैं, वहीं इस वीर धरा पर एक ऐसा शहर भी है जिसने अपनी मेहनत से मरुस्थल की किस्मत बदल दी. पाकिस्तान की सीमा और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर को आज पूरे गर्व के साथ 'राजस्थान का अन्न भंडार' (बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रेन्स) कहा जाता है.
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श्रीगंगानगर की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका का मुख्य आधार खेती ही है. यह शहर कई फसलों के उत्पादन में पूरे भारत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है.
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बता दें कि यहां सरसों, कपास, बाजरा, गन्ना और चने की रिकॉर्ड पैदावार होती है.श्रीगंगानगर अपने कीनू (संतरे जैसा फल) के लिए प्रसिद्ध है. यहां के रसीले कीनू न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं.
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राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित यह शहर सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध है. पंजाब की सीमा से सटा होने के कारण यहां की जीवनशैली और खान-पान में राजस्थानी और पंजाबी संस्कृति का एक सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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