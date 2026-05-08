/क्या आप जानते हैं? ये शहर कहलाता है 'राजस्थान का अन्न भंडार'

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राजस्थान, जिसे हम अक्सर 'राजाओं की भूमि', किलों और थार के रेगिस्तान के लिए जानते हैं, वहीं इस वीर धरा पर एक ऐसा शहर भी है जिसने अपनी मेहनत से मरुस्थल की किस्मत बदल दी. पाकिस्तान की सीमा और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर को आज पूरे गर्व के साथ 'राजस्थान का अन्न भंडार' (बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रेन्स) कहा जाता है.